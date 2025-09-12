Ο Φραντζ Βάγκνερ μίλησε για το ενδεχόμενο να βρεθεί η Γερμανία αντιμέτωπη με την Ελλάδα στον τελικό του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία μετέτρεψε τον ημιτελικό του Eurobasket σε... δική της υπόθεση και επικράτησε της Φινλανδίας με 98-86 επιστρέφοντας στον μεγάλο τελικό ύστερα από 20 χρόνια.

Εκεί θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα - Τουρκία. Ο Φραντζ Βάγκνερ τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων μετά το φινάλε και μίλησε για την πρόκριση στον τελικό και για το ενδεχόμενο η Γερμανία να αντιμετωπίσει τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά

«Δεν ξεκινήσαμε με τον καλύτερό μας ρυθμό, αλλά αποκτήσαμε καλή αίσθηση και πήραμε πολλή αυτοπεποίθηση. Νομίζω πως προσαρμόστηκαν λίγο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στη φάση των ομίλων. Παίξαμε πολύ σκληρά και ελπίζω να μπορέσουμε να παίξουμε λίγο καλύτερα στον τελικό».

Για το ποια ομάδα προτιμάει: «Είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες. Θα δούμε, θα είμαστε έτοιμοι όποια κι αν είναι».

Για τη δική του απόδοση: «Εντάξει, νομίζω πως μπορώ πάντα να παίξω λίγο καλύτερα».

Για το αν είναι μια καλή ευκαιρία να αντιμετωπίσει την Ελλάδα: «Φυσικά, τους έχουμε παίξει σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι αισθάνομαι, από τότε που είμαι στην εθνική ομάδα. Αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα, οπότε θα δούμε το παιχνίδι και θα περιμένουμε».