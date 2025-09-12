EuroBasket 2025, Εθνική: Τα χρήματα που διεκδικεί η Ελλάδα στο τουρνουά
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
H Εθνική δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα με την Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και θα έχει τη δυναμική στήριξη των φίλων της που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το πιο μεγάλο ματς των τελευταίων 16 χρόνων.
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στη Ρίγα, θα λάβει ένα ποσό από τη FIBA, ανάλογα με την τελική της κατάταξη.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία κατανέμει τα χρήματα με βάση την τελική κατάταξη και τη συνολική απόδοση των ομάδων στο τουρνουά. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των εσόδων για κάθε εθνική ομοσπονδία παίζουν οι εμπορικές συμφωνίες-χορηγίες, τα τηλεοπτικά, καθώς και τα έσοδα από τα εισιτήρια.
Σύμφωνα με το Essentially Sports, τα χρηματικά έπαθλα που διανέμει η FIBA είναι τα εξής
- Από 1 εκατ. ευρώ και πάνω για την νικήτρια ομάδα
- Από 500.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ για τους φιναλίστ
- Από 400.000 ευρώ έως 600.000 για την τρίτη θέση
- Από 100.000 ευρώ έως 300.000 για τις θέσεις 4-8
- Από 50.000 ευρώ έως 100.000 για αποκλεισμό στη φάση των «16», «8» κτλ
