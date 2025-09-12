Η Εθνική Ελλάδας θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta) για την πρόκρισή της στον τελικό του EuroBasket 2025, την ώρα που η FIBA έχει καθορίσει τα χρηματικά έπαθλα που θα μοιραστούν οι εθνικές ομοσπονδίες, ανάλογα με την τελική κατάταξη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

H Εθνική δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα με την Τουρκία (12/9, 21:00, LIVE από το Gazzetta) και θα έχει τη δυναμική στήριξη των φίλων της που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το πιο μεγάλο ματς των τελευταίων 16 χρόνων.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στη Ρίγα, θα λάβει ένα ποσό από τη FIBA, ανάλογα με την τελική της κατάταξη.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία κατανέμει τα χρήματα με βάση την τελική κατάταξη και τη συνολική απόδοση των ομάδων στο τουρνουά. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των εσόδων για κάθε εθνική ομοσπονδία παίζουν οι εμπορικές συμφωνίες-χορηγίες, τα τηλεοπτικά, καθώς και τα έσοδα από τα εισιτήρια.

Σύμφωνα με το Essentially Sports, τα χρηματικά έπαθλα που διανέμει η FIBA είναι τα εξής