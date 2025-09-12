EuroBasket 2025, Εθνική: Στο ξενοδοχείο της Διαμαντίδης, Παπαλουκάς και Τσαρτσαρής
Η Εθνική ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία, με τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ να βρίσκονται στη Ρίγα.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε το πρωινό shootaround, ενόψει του ημιτελικού και κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο, πέραν από τους «Πελαργούς» συνάντησε γνώριμα πρόσωπα.
- EuroBasket 2025, Τουρκία: Το προφίλ της αντιπάλου της Εθνικής, η διαφορά με τον Παναθηναϊκό, το τρομερό ποσοστό και ο παράγοντας Σενγκούν
- EuroBasket 2025, Γιάννης vs Σενγκούν: H μονομαχία του ΝΒΑ δίνει ραντεβού στην Ευρώπη
Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής βρίσκονται στη Ρίγα, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον σπουδαίο ημιτελικό με την Τουρκία, ενώ είχαν και συζήτηση με τους παίκτες της Εθνικής.
Έτσι, η ομάδα του 2005 που έφτασε ως την κορυφή της Ευρώπης, σμίγει στη Λετονία, αφού φυσικά είναι εκεί με την Εθνική ο Δήμος Ντικούδης και οι Βασίλης Σπανούλης, Νίκος Ζήσης, κόουτς και GM της ομάδας.
Το βίντεο του Gazzetta με Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Τσαρτσαρή
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.