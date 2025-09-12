Γνώριμες φιγούρες στο ξενοδοχείο της Εθνικής, με τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Θοδωρή Παπαλουκά και Κώστα Τσαρτσαρή να βρίσκονται εκεί. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Η Εθνική ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία, με τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ να βρίσκονται στη Ρίγα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε το πρωινό shootaround, ενόψει του ημιτελικού και κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο, πέραν από τους «Πελαργούς» συνάντησε γνώριμα πρόσωπα.

Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής βρίσκονται στη Ρίγα, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον σπουδαίο ημιτελικό με την Τουρκία, ενώ είχαν και συζήτηση με τους παίκτες της Εθνικής.

Έτσι, η ομάδα του 2005 που έφτασε ως την κορυφή της Ευρώπης, σμίγει στη Λετονία, αφού φυσικά είναι εκεί με την Εθνική ο Δήμος Ντικούδης και οι Βασίλης Σπανούλης, Νίκος Ζήσης, κόουτς και GM της ομάδας.