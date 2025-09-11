Σπανούλης: «Δεν υπάρχει άλλος παίκτης σαν τον Γιάννη στο Eurobasket»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

H Eθνική μας θα κοντραριστεί με την Τουρκία την Παρασκευή (21:00) στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τη σπουδαία μάχη και ξεχώρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως τον MVP του τουρνουά.

Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης

Αρχικά τόνισε: «Aγωνιστικό προφίλ πριν σας πω εγώ, τα ξέρετε όλα. Ξέρουμε τους παίκτες της Τουρκίας, ξέρουμε πως παίζει. Από εκεί και πέρα είναι ένα ματς που σε οδηγεί στα μετάλλια και στον τελικό. Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο Εurobasket. Πιστεύω είναι MVP του Eurobasket. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό ματς».

Στη συνέχεια είπε: «Είναι στάση ζωής. Δεν θα καταστραφούμε σε μια ήττα, έτσι και δεν θα πετάξουμε στον... ουρανό. Πάιζουμε μπάσκετ και θέλουμε να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά. Είμαστε στο σωστό timing. Πιστεύω μια ομάδα που έχει βελτιωθεί περισ΄σοτερο από όλες στο τουρνουά. Και από το πως ξεκινήσαμε, ότι έλεγαν για εμάς. Με το μπάσκετ μας, παίζουμε καλό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η συγκέντρωση και το να είσαι ταπεινός στον επόμενο στόχο είναι σημαντικό».

«Δεν υπάρχουν μυστικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με Τουρκία, είτε με Λιθουανία, είναι το ίδιο πράγμα. Με την ίδια σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τα ματς. Μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο. Ανοίγει η όρεξη και η ομάδα είναι πέρισσότερο απελευθερωμένη. Αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμα καλύτερα γιατί πρέπει να παίξουμε καλύτερα», ανέφερε στο τέλος.