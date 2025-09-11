O Αλεξάντερ Σέκουλιτς δεν μάσησε τα λόγια του στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό της Σλοβενίας από την Γερμανία.

Η Γερμανία πέρασε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 μετά το 99-91 επί της Σλοβενίας και έκλεισε θέση στην τετράδα της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία, αφήνοντας έξω την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς.

Πολλά ήταν τα παράπονα των Σλοβένων από τη διαιτησία του αγώνα, με τον σταρ της ομάδας να φορτώνεται με τέσσερα φάουλ από το 23ο λεπτό. Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου άφησε τις αιχμές του για το ζήτημα.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στη Γερμανία. Θα μπορούσα να αρχίσω να μιλάω για πράγματα που συνέβησαν στο παρκέ από το πρώτο λεπτό. Πολύ περίεργα πράγματα συνέβησαν. Νιώθω άσχημα για τους παίκτες. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, επειδή θα υπονόμευα το τι έκαναν οι παίκτες στο παρκέ.

Όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά σε όλο το τουρνουά. Ξέρω ότι έχουμε έναν μεγάλο σούπερ σταρ, τον Λούκα, αλλά αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι εύκολο. Πονάει. Πονάει επειδή βλέπω τους παίκτες να υποφέρουν στα αποδυτήρια. Επειδή πιστεύω ότι παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ σήμερα. Νομίζω ότι ήμασταν καλύτερος αντίπαλος. Υποθέτω ότι πρέπει να απολογηθούμε που ήμασταν τόσο βρώμικη ομάδα, που κάναμε τόσα πολλά φάουλ στην τελευταία περίοδο.

Ειδικά στην γερμανική ομάδα, αλλά είναι αυτό που είναι. Χάσαμε. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά. Αυτό που έκαναν σε αυτό το τουρνουά, απέναντι στην πιθανόν καλύτερη ομάδα, τη γερμανική, με το ρόστερ που έχουν. Είναι μεγάλο. Δυστυχώς δεν είμαστε επιτυχημένοι, όμως φεύγουμε από το τουρνουά με ψηλά το κεφάλι».