EuroBasket 2025, Βάγκνερ: Έδωσε απάντηση για τον... Skinny Λούκα Ντόντσιτς
Σε έναν προημιτελικό... επεισοδιακό, με τη Σλοβενία να διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις των διαιτητών, οι Γερμανοί πήραν την πρόκριση στην τετράδα του EuroBasket 2025, αφήνοντας εκτός τον Λούκα Ντόντσιτς και την παρέα του.
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ τα έκανε όλα στο παρκέ, σκόραρε 39 πόντους, τους περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον σε προημιτελικό EuroBasket, είχε 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Με τον Φραντζ Βάγκνερ να απαντά στην ερώτηση, αν η καλύτερη σωματική κατάσταση και τα κιλά τα οποία έχασε ο Ντόντσιτς, τον κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνο.
«Είναι έτσι πάντα, δε βλέπω διαφορά πραγματικά. Είναι ένας απίστευτος παίκτης» απάντησε ο Φραντζ Βάγκνερ εντελώς κυνικά. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Άιζακ Μπόνγκα. «Δεν ξέρω κάτι για το αν έχει χάσει κιλά ή όχι. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε τι παίκτης είναι, το έχει δείξει η ιστορία το τι μπορεί να κάνει. Σήμερα κατά κάποιον τρόπο το απέδειξε ξανά, αλλά είμαι χαρούμενος στο τέλος που κερδίσαμε».
Franz Wagner on skinny Luka Doncic: " He's like that all the time." 🗣 #EuroBasket pic.twitter.com/Xo0ftDi1Rf— BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2025
