Ομπστ στο Gazzetta: «Ήρθαμε εδώ για το χρυσό, δεν μπορώ να το κρύψω»!

Ο Αντρέας Ομπστ ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο για τη Γερμανία στο EuroBasket 2025 είναι να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στην Arena Riga.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Γερμανία ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλοβενίας στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 παρά την τρομερή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς και πλέον θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία (12/9, 17:00) με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αντρέας Ομπστ μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για τη νίκη επί των Σλοβένων και τον μεγάλο στόχο, εξηγώντας πως η Γερμανία θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά το βράδυ της Κυριακής στην Arena Riga.

Εκείνο το off-balance τρίποντο για το 77-74 ήταν η στιγμή που άλλαξε το μομέντουμ για τη Γερμανία;

«Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η στιγμή που γύρισε το ματς, αλλά σίγουρα μας έδωσε τη σπίθα. Όπως και το buzzer-beater του Ντα Σίλβα από το κέντρο του γηπέδου, που έδωσε καλό μομέντουμ στην ομάδα. Όλοι έκαναν τρομερή δουλειά στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έβγαλαν ενέργεια και ζωντάνια. Μείναμε ενωμένοι στην τέταρτη περίοδο, ακόμα και όταν δώσαμε εύκολους πόντους στη Σλοβενία. Επομένως, ναι, ήταν μια καλή στιγμή για εμάς».

Πλέον η Γερμανία απέχει δύο νίκες από τον μεγάλο στόχο. Τι ταμπέλα θα έβαζες στη φετινή ομάδα;

«Οικογένεια».

Η Γερμανία πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ρεαλιστικός ο επόμενος μεγάλος στόχος; Ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket;

«Φυσικά! Ο στόχος μας εδώ είναι να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Δεν μπορώ να το κρύψω. Αυτός είναι σίγουρα ο μεγάλος στόχος».