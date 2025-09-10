Ο Λούκα Ντόντσιτς βάζει τα καλάθια από όπου θέλει στο Γερμανιά - Σλοβενία ακόμα κι αν δεν μετράνε.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε από τα πρώτα λεπτά ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά όποτε το θελήσει, στο ματς της Σλοβενίας με τη Γερμανία για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Με 2:50 να απομένουν για το τέλος της πρώτης περιόδου, το παιχνίδι διακόπηκε λόγω φάουλ υπέρ της Σλοβενίας. Ο σταρ των Λέικερς κρατούσε την μπάλα στο κέντρο και χωρίς να το πολυσκεφτεί, εκτέλεσε από εκεί.

Το σουτ κατέληξε στο καλάθι και η FIBA ανέβασε το σχετικό vvideo σχολιάζοντας: «Ο Λούκα απλώς σκόραρε από το κέντρο, χωρίς κανέναν λόγο».