EuroBasket 2025, Φινλανδία - Γεωργία: Ο Μπιτάτζε αποβλήθηκε και ξέσπασε ρίχνοντας μπουνιές στον τοίχο!
Η Φινλανδία συνεχίζει ακάθεκτη το εξαιρετικό τουρνουά που πραγματοποιεί στο EuroBasket 2025. Με όπλα της την ενέργειά της και τη νεανικότητα και τη φρεσκάδα της έριξε στο... καναβάτσο την Γεωργία του πάντα μαχητικού Τορνικέ Σενγκέλια με 93-79 .
Μπορεί οι Φινλανδοί να πήραν την ιστορική πρόκριση, όμως οι Γεωργιάνοι δεν το παράτησαν και πάλεψαν μέχρι τέλους. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε 4' και 55” πριν το φινάλε της αναμέτρησης, χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ είχε ήδη μία τεχνική ποινή από το πρώτο ημίχρονο και αποβλήθηκε από το ματς.
Μάλιστα, αρνήθηκε να οδηγηθεί στα αποδυτήρια για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους συμπαίκτες του να τον συμβουλεύουν να συμμορφωθεί. Αφού αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ο Μπιτάτζε ξέσπασε ρίχνοντας γροθιές στον τοίχο των αποδυτηρίων.
Goga Bitadze left the court in frustration after being ejected from the quarterfinal vs Finland 😳🇬🇪 #EuroBasket pic.twitter.com/InezimyUcP— BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Eurobasket 2025, Φινλανδία: Μάρκανεν και Μουούρινεν «ξαναζωντάνεψαν» την... iconic φωτογραφία με Λεμπρόν και Γουέιντ
- Λιτλ στο Gazzetta: «Ο Γιάρι Λίτμανεν είναι θρύλος, όμως ο Μάρκανεν μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε μεγάλοι»!
- Εurobasket 2025, Φινλανδία: Πάρτι από τους Φινλανδούς φιλάθλους στη Ρίγα για την πρόκριση