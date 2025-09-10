Έξαλλος ήταν ο Γκόγκα Μπιτάτζε μετά την αποβολή του από την αναμέτρηση της Φινλανδίας με την Γερμανία.

Η Φινλανδία συνεχίζει ακάθεκτη το εξαιρετικό τουρνουά που πραγματοποιεί στο EuroBasket 2025. Με όπλα της την ενέργειά της και τη νεανικότητα και τη φρεσκάδα της έριξε στο... καναβάτσο την Γεωργία του πάντα μαχητικού Τορνικέ Σενγκέλια με 93-79 .

Μπορεί οι Φινλανδοί να πήραν την ιστορική πρόκριση, όμως οι Γεωργιάνοι δεν το παράτησαν και πάλεψαν μέχρι τέλους. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε 4' και 55” πριν το φινάλε της αναμέτρησης, χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ είχε ήδη μία τεχνική ποινή από το πρώτο ημίχρονο και αποβλήθηκε από το ματς.

Μάλιστα, αρνήθηκε να οδηγηθεί στα αποδυτήρια για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους συμπαίκτες του να τον συμβουλεύουν να συμμορφωθεί. Αφού αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ο Μπιτάτζε ξέσπασε ρίχνοντας γροθιές στον τοίχο των αποδυτηρίων.