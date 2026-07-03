FIBA World Cup 2027: Νίκη «πρωτιάς» με Μάρκανεν η Φινλανδία
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Φινλανδία κατάφερε να επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί και έφτασε τις τέσσερις νίκες στον όμιλο. Υποδέχθηκε την Ουγγαρία και επικράτησε με 85-77, παραμένοντας πρώτη στον όμιλο.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Φινλανδία, ο συνήθης «ύποπτος», Λάουρι Μάρκανεν. Ο NBAer της ομάδας, έπαιξε για 29 λεπτά και είχε 23 πόντους (7/8 βολές, 5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη.
Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ίντον Μαξούνι, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 13-18, 48-43, 74-58, 85-77
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