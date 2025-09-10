EuroBasket 2025, Παπαδογιάννης: «Η ατέλειωτη λιακάδα της Εθνικής»
Η Εθνική μας συνεχίζει το ταξίδι της στο EuroBasket 2025, περνώντας στους «4» της διοργάνωσης και ο Νίκος Παπαδογιάννης... ξεπακέταρε την βαλίτσα του και μεταφέρει για τους αναγνώστες του Gazzetta το κλίμα από την Fan Zone της Ρίγας.
Παράλληλα τονίζει πως οι Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να δώσουν σημαντικό «παρών» στην Xiaomi Arena, αλλά και πως η Ελλάδα θα πάρει μετάλλιο!
Ολόκληρο το βίντεο του Gazzetta και του Νίκου Παπαδογιάννη!
🏀😎 Ο @N_Papadojannis βρίσκεται στη Fan Zone της Xiaomi Arena και σας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στη δεύτερη μέρα των προημιτελικών του Eurobasket! pic.twitter.com/hZy3zb9rTI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.