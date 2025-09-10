Ο Νίκος Παπαδογιάννης βρίσκεται στη Fan Zone της Xiaomi Arena και μεταφέρει για λογαριασμό του Gazzetta το κλίμα που επικρατεί στη δεύτερη μέρα των προημιτελικών του Eurobasket!

Η Εθνική μας συνεχίζει το ταξίδι της στο EuroBasket 2025, περνώντας στους «4» της διοργάνωσης και ο Νίκος Παπαδογιάννης... ξεπακέταρε την βαλίτσα του και μεταφέρει για τους αναγνώστες του Gazzetta το κλίμα από την Fan Zone της Ρίγας.

Παράλληλα τονίζει πως οι Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να δώσουν σημαντικό «παρών» στην Xiaomi Arena, αλλά και πως η Ελλάδα θα πάρει μετάλλιο!

Ολόκληρο το βίντεο του Gazzetta και του Νίκου Παπαδογιάννη!