Ο Κώστας Σλούκας το έβλεπε βαρέλι στην προπόνηση της Εθνικής μετά την μεγάλη πρόκριση στους «4» του EuroBasket 2025.

Ο Κώστας Σλούκας είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες σουτέρ και το απέδειξε στην πρώτη προπόνηση της Ελλάδας μετά την πρόκριση τους «4» του EuroBasket 2025.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος έλαβε μέρος στο πρωινό χαλάρωμα, σούταρε 9/9 τρίποντα, με την κάμερα του Gazzetta να «πιάνει» το σερί του διεθνούς γκαρντ.

Τα 9/9 τρίποντα του Κώστα Σλούκα: