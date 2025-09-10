Eurobasket 2025, Σλούκας: «Άχαστος» με 9/9 τρίποντα στην προπόνηση της Εθνικής
Ο Κώστας Σλούκας το έβλεπε βαρέλι στην προπόνηση της Εθνικής μετά την μεγάλη πρόκριση στους «4» του EuroBasket 2025.
Ο Κώστας Σλούκας είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες σουτέρ και το απέδειξε στην πρώτη προπόνηση της Ελλάδας μετά την πρόκριση τους «4» του EuroBasket 2025.
Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος έλαβε μέρος στο πρωινό χαλάρωμα, σούταρε 9/9 τρίποντα, με την κάμερα του Gazzetta να «πιάνει» το σερί του διεθνούς γκαρντ.
Τα 9/9 τρίποντα του Κώστα Σλούκα:
🇬🇷🤌 Το 9/9 του Κώστα Σλούκα στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής ενόψει Τουρκίας! pic.twitter.com/NHqmTYPSor— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2025
