Ο Κώστας Παπανικολάου με αφορμή τα όσα γράφτηκαν για την Εθνική ανδρών στο ποδόσφαιρο πέρασε το δικό του ενωτικό μήνυμα δείχνοντας τον σωστό δρόμο.

Η Εθνική παρέσυρε στο πέρασμά της και τη Λιθουανία επικρατώντας με 76-87 για να επιστρέψει στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, την Παρασκευή (12/9), θα παλέψει απέναντι στην Τουρκία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Ο Κώστας Παπανικολάου στο φινάλε της αναμέτρησης έδωσε μία συγκινητική ομιλία θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά

«Σαφέστατα το θέλαμε πάρα πολύ. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης στο τέλος, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει κάτι, απλά δώσαμε στον εαυτό μας άλλη μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά και δεν μένει παρά να το κυνηγήσουμε

Είμαστε ευλογημένοι που το ζούμε αυτό. Το μόνο που θέλω να πω κι επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία... Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το βράδυ το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία. Όλοι πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό και την τοξικότητα».