EuroBasket 2025, Το μήνυμα του Ολυμπιακού για την πρόκριση της Εθνικής: «Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας»
Η Ελλάδα πήρε σπουδαία πρόκριση απέναντι στους Λιθουανούς και έχει κλείσει θέση στην τετράδα του EuroBasket, εκεί όπου περιμένει η Τουρκία (Παρασκευή 12/9).
Με τον Ολυμπιακό να στέλνει το δικό του μήνυμα, μετά και την τρομερή εμφάνιση των διεθνών, που έφερε την πρόκριση στην τετράδα, για πρώτη φορά μετά το 2009.
«Συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ! Το θέλουν και το μπορούν! Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας! Πάμε δυνατά για τον τελικό!» ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.
Το ποστ του Ολυμπιακού για την πρόκριση της Ελλάδας
🇬🇷 Συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 9, 2025
🔥 Το θέλουν και το μπορούν!
💪🏽 Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας! Πάμε δυνατά για τον τελικό!@HellenicBF @EuroBasket #OlympiacosBC #HellasBasketball #EuroBasket pic.twitter.com/c8aC0bGV1M
