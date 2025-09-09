Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την τρομερή εμφάνιση και την πρόκριση της Εθνικής στην τετράδα του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα πήρε σπουδαία πρόκριση απέναντι στους Λιθουανούς και έχει κλείσει θέση στην τετράδα του EuroBasket, εκεί όπου περιμένει η Τουρκία (Παρασκευή 12/9).

Με τον Ολυμπιακό να στέλνει το δικό του μήνυμα, μετά και την τρομερή εμφάνιση των διεθνών, που έφερε την πρόκριση στην τετράδα, για πρώτη φορά μετά το 2009.

«Συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ! Το θέλουν και το μπορούν! Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας! Πάμε δυνατά για τον τελικό!» ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Το ποστ του Ολυμπιακού για την πρόκριση της Ελλάδας