EuroBasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Το ασύλληπτο μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Τουμπέλις

Δημήτρης Οικονόμου
Κώστας Αντετοκούνμπο EuroBasket 2025
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χάρισε τη φάση του αγώνα στο Λιθουανία - Ελλάδα για τον προημιτελικό του EuroBasket 2025, με ένα απίθανο μπλοκ.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει στήσει μπλοκ πάρτι στον προημιτελικό της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία για το EuroBasket. Ο Αζουόλας Τουμπέλις ήταν ο πρώτος που πήγε με θράσος πάνω του, αλλά... δεν ήξερε, δε ρώταγε;

Ο Αντετοκούνμπο σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά για να κάνει ένα εντυπωσιακό μπλοκ, στέλνοντας την μπάλα... στις κερκίδες. Βέβαια, δε σταμάτησε εκεί.

Στα 6 λεπτά που πάτησε παρκέ μεταξύ 1ης και 2ης περιόδου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοίρασε 4 μπλοκ, το ένα πιο εντυπωσιακό από το άλλο.

Λιθουανία - Ελλάδα: Το μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα