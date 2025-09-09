Ο Κώστας Αντετοκούνμπο χάρισε τη φάση του αγώνα στο Λιθουανία - Ελλάδα για τον προημιτελικό του EuroBasket 2025, με ένα απίθανο μπλοκ.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει στήσει μπλοκ πάρτι στον προημιτελικό της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία για το EuroBasket. Ο Αζουόλας Τουμπέλις ήταν ο πρώτος που πήγε με θράσος πάνω του, αλλά... δεν ήξερε, δε ρώταγε;

Ο Αντετοκούνμπο σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά για να κάνει ένα εντυπωσιακό μπλοκ, στέλνοντας την μπάλα... στις κερκίδες. Βέβαια, δε σταμάτησε εκεί.

Στα 6 λεπτά που πάτησε παρκέ μεταξύ 1ης και 2ης περιόδου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοίρασε 4 μπλοκ, το ένα πιο εντυπωσιακό από το άλλο.