EuroBasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Το ασύλληπτο μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Τουμπέλις
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει στήσει μπλοκ πάρτι στον προημιτελικό της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία για το EuroBasket. Ο Αζουόλας Τουμπέλις ήταν ο πρώτος που πήγε με θράσος πάνω του, αλλά... δεν ήξερε, δε ρώταγε;
Ο Αντετοκούνμπο σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά για να κάνει ένα εντυπωσιακό μπλοκ, στέλνοντας την μπάλα... στις κερκίδες. Βέβαια, δε σταμάτησε εκεί.
Στα 6 λεπτά που πάτησε παρκέ μεταξύ 1ης και 2ης περιόδου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοίρασε 4 μπλοκ, το ένα πιο εντυπωσιακό από το άλλο.
Λιθουανία - Ελλάδα: Το μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο
KOSTAS SENDS IT TO ROW 13#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/96d9iy5BFz— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
