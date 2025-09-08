Ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του ενόψει του παιχνιδιού με την Πολωνία στο EuroBasket 2025, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον στόχο που έχει θέσει η Τουρκία.

Η Τουρκία ετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει την Πολωνία το απόγευμα της Τρίτης (9/9, 17:00), θέλοντας να πάρει τη νίκη με την οποία θα εξασφαλίσει τη θέση της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, μίλησε για τον στόχο που έχει θέσει η Τουρκία ενώ αναφέρθηκε επίσης στα power rankings της FIBA.

«Δεν σκεφτόμαστε το αν είμαστε η καλύτερη ή η χειρότερη τουρκική ομάδα, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Στην FIBA αρέσει να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, τα power rankings, είναι μ@λ@κιες. Η πραγματικότητα είναι στο παρκέ και στη νίκη. Θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια ποια θέση θα πάρουμε στο EuroBasket.

Φυσικά μας βοήθησε το ματς με την Σερβία γιατί τερματίσαμε τον όμιλο στην πρώτη θέση. Αν δείτε, η Σερβία αποκλείστηκε από την Φινλανδία, καθώς η Φινλανδία έκανε ένα εξαιρετικό ματς.

Οπότε, μας βοήθησε να πάρουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στα προημιτελικά. Στο μέλλον κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλη ομάδα, άλλη στρατηγική. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό ματς για εκείνους, όπως και για εμάς, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη».