Ισπανικός φόβος ενόψει Παγκοσμίου: «Το πραγματικό δράμα και το... συναπάντημα με Ελλάδα»

Οι Ισπανοί ήδη ξεκίνησαν να κοιτάζουν τα προκριματικά του Παγκοσμίου και υπάρχει φόβος στις τάξεις της για τις πολλές απουσίες.

Η Ισπανία απέτυχε στο Eurobasket 2025 και για αυτό ευθύνεται και η Ελλάδα που την απέκλεισε από τη συνέχεια. Οι Ίβηρες δεν πέρασαν ούτε τον όμιλο και ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μέρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του Κατάρ. Με ένα κείμενο της ΑS, αναλύονται οι κίνδυνοι στα προκριματικά και το πιθανό συναπάντημα με Ελλάδα, αφού η Ισπανία θα στερηθεί των υπηρεσιών των κορυφαίων παικτών της.

H AS τονίζει χαρακτηριστικά: «Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Ισπανίας αντιμετωπίζει σύντομα νέους κινδύνους. Με έλλειψη παικτών, η προκριματική φάση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, που θα διεξαχθεί στα τέλη του καλοκαιριού του 2027, θα ξεκινήσει στις 27 Νοεμβρίου στην Κοπεγχάγη. Ξεκινά στον Α' Όμιλο. Εκτός από τους Δανούς, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Γεωργία και την Ουκρανία σε διπλούς αγώνες σε τρία προκριματικά παράθυρα που θα διεξαχθούν στα τέλη Νοεμβρίου 2025 και τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο του 2026, αντίστοιχα.

Η Ισπανία είναι υποχρεωμένη να τερματίσει μεταξύ των τριών πρώτων του Α' Ομίλου για να διασταυρωθεί με τις τρεις πρώτες ομάδες του Β' Ομίλου, που αποτελούνται από την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Οι νίκες συσσωρεύονται, επομένως θα είναι απαραίτητο να γεμίσει όσες περισσότερες πριν αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, τους Έλληνες. Δεν φαίνεται να είναι μια προβληματική πρόκριση, αν και ομάδες όπως η Πορτογαλία αναπτύσσονται. Για παράδειγμα, η νίκη της Πορτογαλίας στη Μάλαγα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για αυτό το Ευρωμπάσκετ.

Αλλά πέρα ​​από τους αντιπάλους, το πραγματικό δράμα για την Ισπανία έχει να κάνει με τις προβληματικές ημερομηνίες των παραθύρων της FIBA, οι οποίες παίζονται ενώ η Ευρωλίγκα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, επομένως η Εθνική Ομάδα δεν μπορεί να βασιστεί σε παίκτες από την Μπάρτσα (Χουάν Νούνιεθ, Γουίλι, Μπριζουέλα, Πάρα), τη Ρεάλ (Αμπάλντε, Γκαρούμπα, Αλμάνσα), τη Βαλένθια (Ντε Λαρέα, Πουέρτο, Λόπεζ Αροστέγκι, Πραντίγια, Σίμα, Νογκές) και τη Μπασκόνια (Ράφα Βιγιάρ). Ούτε με τον Αλντάμα, τον Ούγκο Γκονζάλες ή τον Ντιαγέ, ούτε με όλους τους νεαρούς παίκτες που βρίσκονται στο NCAA. Για να δώσουμε μερικά παραδείγματα, ο Μπάμπα Μίλερ, ο Αντάι Μάρα ή ο ίδιος ο Σεντ-Σουπερί θα είναι εκτός ραντάρ όλη τη σεζόν.

Από όλους τους παίκτες που κλήθηκαν για το Ευρωμπάσκετ, μόνο ο Σάντι Γιούστα θα μπορούσε να επιλεχθεί, και από τους κλασικούς, οι Αλμπέρτο ​​Ντίαζ, Χάιμε Φερνάντεζ, Μπαρέιρο και Μικέλ Σαλβό θα είναι βασικοί παίκτες».

Φυσικά δεν θα έχει μόνο η Ισπανία ελλείψεις, αλλά και η Ελλάδα. Ούτε στην Εθνική μας στα παράθυρα θα μπορεί να παίξει ο σταρ της, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ υπάρχουν θέματα και με τους πολλούς ευρωλιγκάτους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που στις περισσότερες περιπτώσεις απουσιάζουν από τέτοιο είδους ματς γιατί έχουν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους.