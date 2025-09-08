Το Gazzetta σας μεταφέρει στιγμές από την προπόνηση της Εθνικής, μία μέρα πριν τον προημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στη Λιθουανία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Εθνική ετοιμάζεται για τον προημιτελικό του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψαν στο παρκέ, για την τελευταία προπόνηση.

Οι διεθνείς, επικράτησαν το βράδυ της Κυριακής του Ισραήλ και περιμένουν την Τρίτη (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta) τη Λιθουανία, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να βάλει την Ελλάδα στη ζώνη των μεταλλίων.

Η καθιερωμένη προπόνηση είχε και... μασάζ, αφού σε μία άκρη του γηπέδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχτηκε τις περιποιήσεις, για να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στον σπουδαίο προημιτελικό. Ο Greek Freak αγωνίστηκε 29 λεπτά απέναντι στο Ισραήλ και πέτυχε 37 πόντους, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόκριση της Ελλάδας.

Τα βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση της Εθνικής

🇬🇷 Τελευταία προπόνηση της Εθνικής ενόψει του προημιτελικού αγώνα με τη Λιθουανία (9/9, 21:00).#EuroBasket2025 pic.twitter.com/4lGxajQU0h — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 8, 2025