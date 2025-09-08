EuroBasket 2025, Εθνική: Η προπόνηση μία μέρα πριν τον προημιτελικό και το μασάζ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Εθνική ετοιμάζεται για τον προημιτελικό του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία και οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψαν στο παρκέ, για την τελευταία προπόνηση.
- EuroBasket 2025, Παπανικολάου: Έχει «κλειδώσει» τους NBAers, το ποσοστό τους απέναντί του
- EuroBasket 2025: Η βραδιά που ο Σαμοντούροβ ψήλωσε κι άλλο
Οι διεθνείς, επικράτησαν το βράδυ της Κυριακής του Ισραήλ και περιμένουν την Τρίτη (21:00, Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta) τη Λιθουανία, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να βάλει την Ελλάδα στη ζώνη των μεταλλίων.
Η καθιερωμένη προπόνηση είχε και... μασάζ, αφού σε μία άκρη του γηπέδου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχτηκε τις περιποιήσεις, για να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στον σπουδαίο προημιτελικό. Ο Greek Freak αγωνίστηκε 29 λεπτά απέναντι στο Ισραήλ και πέτυχε 37 πόντους, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόκριση της Ελλάδας.
Τα βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση της Εθνικής
🇬🇷 Τελευταία προπόνηση της Εθνικής ενόψει του προημιτελικού αγώνα με τη Λιθουανία (9/9, 21:00).#EuroBasket2025 pic.twitter.com/4lGxajQU0h— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 8, 2025
🇬🇷 Ο Γιάννης δέχεται μασάζ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής για την αυριανή αναμέτρηση με τη Λιθουανία!#EuroBasket2025 pic.twitter.com/KBHYwjXoKM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.