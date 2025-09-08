Μπορεί άπαντες να κινούνται σε ρυθμούς EuroBasket, αλλά ο Λίνας Κλέιζα δεν ξεχνάει τον Ολυμπιακό. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Ο Λίνας Κλέιζα, GM της Εθνικής Λιθουανίας βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του, που περιμένει την Ελλάδα στη «μάχη» των προημιτελικών του EuroBasket 2025. Και βέβαια η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία δεν μπορεί να ξεχάσει.

Όπως δεν ξεχνάει και τον Ολυμπιακό. Την ομάδα που τον έφερε στην Ευρώπη, μετά τη θητεία του στους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Κλέιζα, μάλιστα, είδε τους Έλληνες εκπροσώπους Τύπου να βρίσκονται στο γήπεδο, καθώς μετά τη Λιθουανία μπαίνει στο παρκέ για προπόνηση η Εθνική και φώναξε «Ολυμπιακός. Αγαπώ τον Ολυμπιακό!».

Άλλωστε αποτέλεσε έναν αγαπημένο παίκτη της «ερυθρόλευκης» κερκίδας στη μία σεζόν που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κερδίζοντας μάλιστα και το βραβείο Alphonso Ford, του πρώτου σκόρερ δηλαδή της EuroLeague τη σεζόν 2009-10.