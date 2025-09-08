Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αποτέλεσε τον «game changer» της Ελλάδας στο ματς-πρόκριση απέναντι στο Ισραήλ και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat αναλύει την εξέλιξή του και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του.

Λένε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ τα «τεσσαροπεντάρια» πρέπει να σουτάρουν όσο το δυνατόν καλύτερα από την περιφέρεια ώστε να «ανοίγουν» τις αντίπαλες άμυνες.

Ο Ντίνος Μήτογλου, και με εξαίρεση το τελευταίο ματς με το Ισραήλ όπου δεν απέδωσε βάσει των δικών του στάνταρ και των όσων έχει παρουσιάσει έως τώρα με τη φανέλα της Εθνικής, το κάνει με συνέπεια στο Eurobasket σουτάροντας με 62.5% έξω από γραμμή των 6.75 μέτρων.

Όμως λίγο-πολύ ο Βασίλης Σπανούλης έχει (περισσότερες) απαιτήσεις από τον «Μήτο» ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς (ενίοτε και αναντικατάστατους) συντελεστές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Σε μια Εθνική ομάδα και δη σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Eurobasket «κανείς δεν περισσεύει» και όλοι είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι.

Και το κυριότερο; Πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όπως ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος όχι μόνο κλήθηκε στην προετοιμασία της Εθνικής, όχι μόνο ξεχώρισε στις πρώτες προπονήσεις, όχι μόνο κέρδισε με το σπαθί του μια θέση στην 12άδα της ομάδας, αλλά έφτασε στο σημείο να παίρνει ρόλο πρωταγωνιστή και «game changer» στο πιο «must win» παιχνίδι (έως το επόμενο) που είχε δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έως τη πρώτη φάση των νοκ άουτ αγώνων και δη των «16».

Στην πεντάδα με την δεύτερη καλύτερη παραγωγικότητα

Ο «Σάμο» μπήκε στο παρκέ και σε καμία περίπτωση δεν θύμισε... rookie ο οποίος αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν. Τουναντίον. Έδειξε περίσσια αυτοπεποίθηση και στις δύο πλευρές του παρκέ με αποτέλεσμα να «ξεκολλήσει» την Εθνική, να δώσει ενέργεια στα ριμπάουντ και να παρασύρει μαζί του και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε το δεύτερο καλύτερο +/- της παρουσίας του στο παρκέ με +7 πόντους (σ.σ. το ίδιο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο), πίσω από το +15 του Κώστα Σλούκα.

Μάλιστα από τα 16 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη, ο Σαμοντούροβ βρέθηκε στο σχήμα με την δεύτερη καλύτερη παραγωγικότητα στο ματς. Μετά το αρχικό σχήμα (με Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη, Μήτογλου) των 20 πόντων στα πρώτα 06:42, ο 20χρονος φόργουορντ βρέθηκε στο σχήμα που έκανε την διαφορά στην 3η περίοδο καθώς σε διάστημα 06:29 λεπτών έχοντας στο πλευρό του, τους Σλούκα, Ντόρσεί, Παπανικολάου και Γιάννη (σ.σ. ουσιαστικά ήταν ο αντί-Μήτογλου) η Εθνική είχε σκοράρει 19 πόντους με 6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 1/1 βολή.

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΜΟΝΤΟΥΡΟΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EUROBASKET EUROBASKET U20 GBL 2024-25 ΧΡ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 18:26' 27:02' 12:42' ΠΟΝΤΟΙ 6.5 μ.ο. 17.3 μ.ο. 4.9 μ.ο. ΔΙΠΟΝΤΑ 60% (6/10) 63.9% (23/36) 77.4% (41/53) ΤΡΙΠΟΝΤΑ 36.4% (4/11) 29% (9/31) 27.8% (5/18) ΒΟΛΕΣ 50% (2/4) 77.5% (31/40) 93.8% (15/16) ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 6 μ.ο. 5.7 μ.ο. 2.2 μ.ο.

Η λατρεία του catch and shoot που γίνεται συνήθεια

Από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στον Παναθηναϊκό έχοντας πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα ματς της Stoiximan GBL έως το Eurobasket U20 και τώρα το Eurobasket στη Ρίγα, ο Σαμοντούροβ έχει εξελίξει και έχει βάλει για τα καλά στο παιχνίδι του το catch and shoot. Και στις τρεις αυτές διοργανώσεις, ο «Σάμο» απειλεί κυρίως δεχόμενος την μπάλα για να «εκτελέσει» από μακριά, με αποκορύφωμα αυτό το Eurobasket.

Συγκεκριμένα το 44% των προσπαθειών του είναι με catch and shoot προσφέροντας 2.4 πόντους ανά 2.2 κατοχές. Στο Eurobasket Νέων που είχε διεξαχθεί στην Κρήτη είχε αντίστοιχα 2.1 πόντους ανά 3 κατοχές έχοντας πάρει το 24% των προσπαθειών του με catch and shoot, όπως έκανε και στο ελληνικό πρωτάθλημα (σ.σ. δεν μπαίνει στην εξίσωση η Euroleague όπου είχε απειροελάχιστο χρόνο συμμετοχής τη σεζόν που ολοκληρώθηκε) με 22% των κατοχών που του αναλογούσαν.

Επίσης τα «κοψίματα» είναι ένας ακόμα τρόπος που ο «Σάμο» επιτίθεται στο αντίπαλο καλάθι, κάτι που κάνει τόσο στο Eurobasket. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην GBL το έκανε στο 20.6% των κατοχών του ενώ στα παρκέ της Λεμεσού και της Ρίγα το έχει κάνει στο 8% (σ.σ. δεύτερο μεγαλύτερο) το οποίο και έχει μοιράσει επίσης σε καταστάσεις «post up» παιχνιδιού και δεύτερων ευκαιριών ύστερα από επιθετικά ριμπάουντ.

To Shot Chart του Σαμοντούροβ στο Eurobasket

To Shot Chart του Σαμοντούροβ στο Eurobasket U20

To Shot Chart του Σαμοντούροβ στην Stoiximan GBL (2024-25)