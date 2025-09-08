Ξέσπασμα Ντόνσιτς στους συμπαίκτες του: «Συγκεντρωθείτε ρε μ@λ@κ€ς, μην γ@μ!€στ€, πιέστε τους» (vid)
Ο Λούκα Ντόνσιτς είναι ο ηγέτης της Σλοβενίας και αυτό δεν το δείχνει μόνο στο παρκέ, αλλά και έξω από αυτά, όπως έγινε κατά την διάρκεια του χθεσινού αγώνα με την Ιταλία για το Eurobasket 2025.
Το παιχνίδι για την φάση των «16» της διοργάνωσης βρισκόταν στην δεύτερη περιοδο με την ομάδα του Κλέμεν Πρέπελιτς να έχει χάσει το +19 που είχε, με την διαφορά να έχει πέσει στους 7 πόντους.
Imagine waking up knowing you'll have to guard Luka Doncic.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r
Κάτι που προκάλεσε την έκρηξη του Λούκα Ντόνσιτς στο time out, με την οποία προσπάθησε να... ξυπνήσει τους συμπαίκτες του.
«Έλα ρε, έλα. Επτά πόντοι είναι, συγκεντρωθείτε όλοι ρε μ@λ@κες. Είστε όλοι γεννημένοι για αυτό, 7 πόντοι είναι. Συγκεντρωθείτε, μην γ@μ!€στ€, πιέστε τους όλους. Παίζουμε εναντίον τους, όχι εναντίον των εαυτών μας», ακούγεται να λέει στο video.
Coach Luka saying something like “Please pull yourselves together, it’s a 7 pt game. Stop bickering for every small thing, it’s us against them, not us against each other!”— SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) September 7, 2025
(I didn’t translate the expletives 😅) pic.twitter.com/IUpVnzT8xj
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.