Ξέσπασμα Ντόνσιτς στους συμπαίκτες του: «Συγκεντρωθείτε ρε μ@λ@κ€ς, μην γ@μ!€στ€, πιέστε τους» (vid)

Οι οδηγίες του Λούκα Ντόνσιτς στους συμπαίκτες του, κατά την διάρκεια του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία.

Ο Λούκα Ντόνσιτς είναι ο ηγέτης της Σλοβενίας και αυτό δεν το δείχνει μόνο στο παρκέ, αλλά και έξω από αυτά, όπως έγινε κατά την διάρκεια του χθεσινού αγώνα με την Ιταλία για το Eurobasket 2025.

Το παιχνίδι για την φάση των «16» της διοργάνωσης βρισκόταν στην δεύτερη περιοδο με την ομάδα του Κλέμεν Πρέπελιτς να έχει χάσει το +19 που είχε, με την διαφορά να έχει πέσει στους 7 πόντους.

Imagine waking up knowing you'll have to guard Luka Doncic.



Luka has 22 in the first quarter.

Κάτι που προκάλεσε την έκρηξη του Λούκα Ντόνσιτς στο time out, με την οποία προσπάθησε να... ξυπνήσει τους συμπαίκτες του.

«Έλα ρε, έλα. Επτά πόντοι είναι, συγκεντρωθείτε όλοι ρε μ@λ@κες. Είστε όλοι γεννημένοι για αυτό, 7 πόντοι είναι. Συγκεντρωθείτε, μην γ@μ!€στ€, πιέστε τους όλους. Παίζουμε εναντίον τους, όχι εναντίον των εαυτών μας», ακούγεται να λέει στο video.

