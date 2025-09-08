Ο Πέσιτς αποκάλυψε τους λόγους από τους οποίους η Σερβία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket 2025 από τη Φινλανδία.

Λίγο μετά το «σοκ» που υπέστησαν οι Σέρβοι από τους Φινλανδούς στη φάση των «16» του Eurobasket 2025, από τους οποίους ηττήθηκαν με 86-92, ο Αλέκσα Αβράμοβιτς κατά την διάρκεια των δηλώσεων του μετά τον αγώνα, αναφέρθηκε σε μία δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε μέσα στην ομάδα της Εθνικής Σερβίας για 72 ώρες πριν τον αγώνα.

Ο προπονητής των Σέρβων, Σβέτισλαβ Πέσιτς μετά την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο στο Βελιγράδι, κλήθηκε να μιλήσει για τις συνθήκες με τις οποίες οι παίκτες του αντιμετώπισαν τους Φινλανδούς και τον αναπάντεχο αποκλεισμό τους, δηλώνοντας ότι: «Το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο κορονοϊό».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σβέτισλαβ Πέσιτς

«Εμείς... το είπα παρεμπιπτόντως για να μην εκληφθεί ως δικαιολογία. Θέλω απλώς να πω ότι οι περισσότεροι παίκτες παίζουν με τραυματισμούς τις τελευταίες μέρες, ο ιός έχει εισχωρήσει στην ομάδα. Ο συνάδελφός μου από τη Λετονία κόλλησε κορονοϊό σήμερα το πρωί. Έτσι, το ξενοδοχείο είναι γεμάτο κορονοϊό. Μολυνθήκαμε, μερικοί παίκτες, το ξεπεράσαμε. Αφού δεν κερδίσαμε, υποθέτω ότι θα το ξεπεράσουμε.»