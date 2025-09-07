Η Εθνική Σερβίας αποκλείστηκε από την συνέχεια του EuroBasket 2025, όμως ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας!

«Υπήρξε απόλυτη αφοσίωση και συγκέντρωση στο EuroBasket. Τις επόμενες ημέρες, θα καθίσουμε με τους υπεύθυνους στην ομοσπονδία και θα το αναλύσουμε, οπότε θα δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε στη συνέχεια όσον αφορά το πρόγραμμα της Εθνικής ομάδας», Είπε ο Πέσιστς και συμπλήρωσε:

«Δεν παραιτούμαι ποτέ. Γιατί να παραιτηθώ; Ήρθα εδώ για να κάνω αυτό που έκανα και το έκανα, όταν κανείς δεν ήθελε, το δέχτηκα. Και εδώ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κανείς δεν ήθελε, το δέχτηκα επειδή ένιωθα μια ευθύνη απέναντι στους παίκτες. Έχουμε αυτή τη συμφωνία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα καθίσουμε, θα μιλήσουμε, είμαι πάντα εδώ, είμαι διαθέσιμος για κάθε είδους βοήθεια. Παραιτήσεις... Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι μπάσκετ, οι παραιτήσεις δεν δίνονται», εξηγεί ο Πέσιτς.