«Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο» ήταν το σχόλιο των Μιλγουόκι Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την απίθανη εμφάνιση απέναντι στο Ισραήλ στη φάση των «16» του EuroBasket.

Μία μυθική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έστειλε την Ελλάδα στους προημιτελικούς του EuroBasket 2025, με τους Μιλγουόκι Μπακς να σχολιάζουν την εμφάνιση του ηγέτη τους.

Η Εθνική επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο οποίος σκόραρε 37 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και είχε 78% εντός παιδιάς.

Ο λογαριασμός των Μπακς πόσταρε στο twitter τη στατιστική του, κάνοντας παράλληλα και ένα σχόλιο. «Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο» ήταν η λεζάντα η οποία συνόδευσε το ποστ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα highlights του από την απίθανη εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ.

Το ποστ των Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο