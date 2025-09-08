EuroBasket 2025, Το ποστ των Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»
Μία μυθική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο έστειλε την Ελλάδα στους προημιτελικούς του EuroBasket 2025, με τους Μιλγουόκι Μπακς να σχολιάζουν την εμφάνιση του ηγέτη τους.
Η Εθνική επικράτησε του Ισραήλ με 84-79, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο οποίος σκόραρε 37 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ και είχε 78% εντός παιδιάς.
Ο λογαριασμός των Μπακς πόσταρε στο twitter τη στατιστική του, κάνοντας παράλληλα και ένα σχόλιο. «Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο» ήταν η λεζάντα η οποία συνόδευσε το ποστ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα highlights του από την απίθανη εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ.
Το ποστ των Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Best player in the world.— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025
37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b
