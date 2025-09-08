Eurobasket 2025: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η Εθνική έχει μπροστά της μία σχεδόν αδιανόητη ευκαιρία διάκρισης, ίσως την τελευταία της ζωής της.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ενημερωθεί, ερχόμσστε. Πώς το γράφουν οι πιτσιρικάδες στα σόσιαλ μύδια; ΕΡΧΟΜΑCΤΕ. Η Εθνική που αισθάνεται πιο δυνατή όταν είναι φαβορί και όταν αντικρύζει στα μάτια του αντιπάλου δέος και σεβασμό εμφανίστηκε χαλύβδινη σε δεύτερο συνεχόμενο «put up or shut up» παιχνίδι και απέκλεισε από το Eurobasket 2025 τους Ισραηλινούς, τους ενoχλητικούς για πολύ περισσότερους από έναν λόγους.

Σε μία αναμέτρηση που δεν είχε αύριο για τον ηττημένο της, η ελληνική ομάδα κράτησε το προβάδισμα από την αρχή μέχρι το τέλος και έδωσε την εντύπωση ότι θα κέρδιζε ακόμα και αν η αναμέτρηση συνεχιζόταν μέχρι την επόμενη πανσέληνο. Το τεράστιο φεγγάρι στον ουρανό της Ρίγα υποκλίθηκε σε μία Εθνική Ελλάδας που κατέθεσε στο παρκέ σφραγίδα ανωτερότητας και περίσσευμα πάθους.

«Ξέρουμε ότι στο τέλος θα χάσουμε διότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι. Και έχουμε ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες για το ταξίδι της επιστροφής», έλεγε η γλώσσα του σώματος των Ισραηλινών.

Όταν το μυαλό κουραζόταν, αναλάμβανε δράση το κορμί: του Καλαϊτζάκη, του Κώστα Αντετοκούνμπο, του Θανάση. Όταν τα χρόνια βάραιναν, ερχόταν από την άκρη του πάγκου η νιότη: του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, που έγινε όχι άντρας αλλά άντρακλας, σε μία από εκείνες τις βραδιές που κανονικά δεν σηκώνουν αμούστακους και μειράκια.

Όποτε χρειαζόταν ηγετική στόφα, ο Κώστας Σλούκας παρέδιδε έναν σπάνιο συνδυασμό κλάσης και αυταπάρνησης, σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της ύστερης καριέρας. Και ο Κώστας Παπανικλάου πρόσθετε άλλο ένα λαμπερό σκαλπ στη φετινή κολεξιόν του.

Και όταν δεν λειτουργούσε τίποτε άλλο, αναλάμβανε να καθαρίσει ο υπερήρωας που φοράει γαλανόλευκη φανέλα πάνω από τη μπέρτα του σούπερμαν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάλαβε εξαρχής ότι οι Ισραηλινοί είχαν αποφασίσει να του στερήσουν τη δημιουργία και αξιοποίησε κάθε διάδρομο που έβλεπαν τα μάτια του, καθώς και μερικούς αόρατους στον γυμνό οφθαλμό.

Οι Ισραηλινοί ψηλοί, που δεν ήταν δα πρωτοξάδελφα του Σακίλ, σκόρπιζαν στο πέρασμά του σαν τις κορίνες του μπόουλινγκ. Ομάδα που έχει σέντερ με 18/21 σουτ δεν χάνει, ακόμα και αν όταν οι αόρατες δυνάμεις περιορίζουν τον παντοδύναμο σε 2, ολογράφως δύο, ελεύθερες βολές.

«Έτσι γουστάρω», έμοιαζε να βροντοφωνάζει ο Γιάννης κάθε φορά που γινόταν κάτοχος της μπάλας. Για αυτό το «έτσι γουστάρω» αφιέρωσε το καλοκαίρι του (και σχεδόν όλα τα προηγούμενα) για την Εθνική ομάδα. Διότι ένα μετάλλιο σε Eurobasket το γουστάρει (όπως έχει ομολογήσει ο ίδιος ) όσο τίποτε άλλο. Και γνωρίζει καλά, ότι η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.

Μεθαύριο βράδυ, έχουμε ραντεβού με τη Λιθουανία του Ρίμας Κουρτινάιτις. Ο παλιός φλογερός σουτέρ της Εθνικής ΕΣΣΔ, που ευτυχώς δεν έπαιξε ενάντια στην Εθνική μας ούτε το ’87 ούτε το ’89, έχει φτιάξει μία ομάδα ανανεωμένη αλλά ξανανιωμένη και πολύ επικίνδυνη, απογαλακτισμένη από τον ίσκιο του Βαλανσιούνας.

Οι Λιθουανοί θα αγωνιστούν σε περιβάλλον απόλυτα φιλικό για τους ίδιους, με περισσότερους από 5.000 φωνακλάδες στο πλευρό τους στις εξέδρες της Αρένα Ρίγα. Θα έχουν, επίσης, 27 ώρες πολύτιμης έξτρα ξεκούρασης σε σύγκριση με τους δικούς μας, οι οποίοι φτάνουν αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο κατάκοποι και με τις φλέβες τσιτωμένες από τγην υπερένταση.

Έχουμε καλύτερο υλικό ελέω Γιάννη και όχι μόνο, αλλά φαβορί δεν είμαστε. Πρόκειται, νομίζω, για το μεγαλύτερο ματς στη σύγχρονη ιστορία της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ, μία πύλη πίσω από την οποία κρύβονται χρυσάφια και ασήμια. Εφ’ όσον οι 12 γενναίοι του Βασίλη Σπανούλη την ανοίξουν, θα χρειάζονται πια μόνο μία νίκη για μετάλλιο.

Στα ημιτελικά, αν δεν το προσέξατε, θα βρίσκεται και μία από τις Φινλανδία, Γεωργία. Μπορεί και καμιά Πολωνία, αν κρίνω από το χθεσινό χάλι των Τούρκων. Και πάντως ούτε Σέρβοι ούτε Γάλλοι ούτε …Ισπανοί. Δεν είναι πιο ωραίο το Eurobasket χωρίς τους δυνάστες που επί δεκαετίες ολόκληρες κάθονταν στον σβέρκο μας και χασκογελούσαν με τον καημό μας;

Εάν πάλι η «επίσημη αγαπημένη» δεν μπορέσει να την ξεκλειδώσει τη ρημάδα την πόρτα, θα έχει να θυμάται παντοτινά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του 2025 στη Ρίγα. Ίσως την τελευταία της ζωής της. Η παρουσία στους «8» είναι το σχεδόν αυτονόητο. Άλλο αν κάτι καλόπαιδα με γεμάτη τροπαιοθήκη σκόνταψαν στο αμέσως προηγούμενο εμπόδιο και επιβιβάστηκαν νωρίς στα αεροπλάνα.

Μαζί τους, πλέον, αποχωρεί από το προσκήνιο και η ομάδα του Ισραήλ, με τα Μ-16 και με τις προσευχές για τους δύσμοιρους τους στρατιώτες, που μάχονται, λέει, στην κόλαση. Δεν θα τη νοσταλγήσει κανένας καθόλου εδώ στη Ρίγα. Και ακόμα λιγότερο η αφεντιά μου, που όλη μέρα σήμερα εισπράττει κατάρες επειδή επιχείρησε να κάνει δημοσιογραφία. Άραγε μέχρι τι ώρα σερβίρει απόψε η «Αξιώτισσα»;

