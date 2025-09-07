Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ: Eurobasket Live by Novibet - H εκπομπή του Gazzetta για το νοκ άουτ ματς της Εθνικής
Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις θα είναι δίπλα σας, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet», αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης Ελλάδα - Ισραήλ, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα στο παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης θα μεταφέρουν από τη Ρίγα της Λετονίας όλο τον παλμό του EuroBasket 2025, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το κλίμα μετά φάση των «16».
Ραντεβού στο Youtube του Gazzetta με το Eurobasket Live by Novibet!
