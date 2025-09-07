Το Gazzetta, αμέσως μετά το Ελλάδα - Ισραήλ, σας βάζει στα παρκέ του EuroBasket 2025, μέσα από το «EuroBasket Live powered by Novibet»! Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης και η Χριστίνα Κατσαμούρη από το στούντιο, μαζί με τους Αντ. Καλκαβούρα, Ν. Παπαδογιάννη και Γ. Σταυρουλάκη από τη Ρίγα της Λετονίας αναλύουν όλα τα δεδομένα αναφορικά με την φάση των «16» και όχι μόνο!

Το Gazzetta, πάντα πιστό στο ραντεβού του με τις μεγάλες διοργανώσεις θα είναι δίπλα σας, με την εκπομπή «EuroBasket Live powered by Novibet», αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης Ελλάδα - Ισραήλ, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Χριστίνα Κατσαμούρη, αναλύουν όλα τα δεδομένα στο παιχνίδι της Εθνικής, ενώ οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Γιάννης Σταυρουλάκης θα μεταφέρουν από τη Ρίγα της Λετονίας όλο τον παλμό του EuroBasket 2025, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το κλίμα μετά φάση των «16».