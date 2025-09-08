Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 κερδίζοντας στο πρώτο νοκ άουτ ματς, στέκεται στην μεγάλη ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί στη φετινή διοργάνωση με ηγετικό Γιάννη ενώ κάνει ειδική αναφορά στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ ο οποίος αποτέλεσε τον «x factor» της νίκης.

Καταρχάς είμαστε στα προημιτελικά! Και αυτό μετράει! Είδαμε τι έπαθαν Λετονία, Σερβία και Γαλλία. Ειδικά οι δύο τελευταίες ομάδες, οι οποίες πήγαν στη Ρίγα για... μαλλί ως δύο από τα φαβορί και βγήκαν κουρεμένες γουλί.

Οπότε πάλι καλά που δεν είχαμε την ίδια μοίρα με αυτούς και αντί να μιλούσαμε τώρα για τον προημιτελικό με τη Λιθουανία θα είχαμε ανοίξει το «μαύρο κουτί» της αποτυχίας. Ε, ας αφήσουμε τους Σέρβους και τους Γάλλους να το κάνουν αυτό. Ακόμα και τους Ισπανούς οι οποίοι αποχαιρέτησαν πρόωρα το Eurobasket. Αυτοί και αν απέτυχαν...

Όμως εμείς νικήσαμε. Εμείς προχωράμε. Εμείς έχουμε μπροστά μας μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ ευκαιρία την οποία και ΠΡΕΠΕΙ να εκμεταλλευτούμε. Σίγουρα κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με τις νίκες και τις προκρίσεις, αλλά ρε διάολε, τόσα χρόνια περιμένουμε για μια διάκριση. Δεκαέξι για την ακρίβεια. Έστω για μια συμμετοχή στην τετράδα προκειμένου να διεκδικήσουμε θέση στο βάθρο. Και τώρα αντιμετωπίζουμε αυτήν την ευκαιρία κατάματα. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι των διεθνών μας και του Βασίλη Σπανούλη.

Θα έλεγα ότι ευτυχώς που είδαμε εκπλήξεις στο Eurobasket και ήταν όλοι πιο «alert». Καλά, όχι ότι δεν θα ήταν. Σαφέστατα και θα ήταν. Όμως κανείς στην Εθνική δεν θα ήθελε να είχε την ίδια μοίρα με τα προηγούμενα φαβορί. Και φρόντισαν όλοι να είναι πανέτοιμοι για ένα δύσκολο όσο και «πονηρό» ματς απέναντι στο Ισραήλ. Σίγουρα από την ελληνική ομάδα θα εξαρτιόταν η πρόκριση. Με όλον τον σεβασμό στο μπασκετικό πλάνο των αντιπάλων, η Ελλάδα -και παρά τις απουσίες της- είναι δύο και τρία επίπεδα πιο πάνω. Τον κακό της εαυτό θα φοβόταν. Και κανέναν άλλον.

Κυρίαρχος με όλη την σημασία της λέξεως

Όμως από το ξεκίνημα του αγώνα φρόντισαν ο διεθνείς μας να κάνουν το καθήκον τους. Είτε με τον Γιάννη στο παρκέ, είτε χωρίς τον Γιάννη στο παρκέ. Όμως όσο ήταν ο Greek Freak στο ματς, η διαφορά των δύο ομάδων πολλαπλασιαζόταν. Κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Βασικά ούτε καν να τον περιορίσει. ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ. Με ΟΛΗ την σημασία της λέξεως. Και έχοντας συγκεκριμένο πλάνο. Άκρως προσαρμοσμένο στους Ισραηλινούς και στα λιγοστά δυνατά κορμιά που είχαν στο ρόστερ τους.

Πώς; Με ανελέητο χτύπημα στο low post. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική είχε πάρει 34 πόντους από τη ρακέτα στο πρώτο μισό του αγώνα και με τον Γιάννη να είχε 10/11 δίποντα σε αυτό το διάστημα: «Ταΐστε τον ψηλό» όπως έλεγε και ένα παλιό σλόγκαν διαφήμισης. Ούτε προσπάθειες τραβηγμένες από τα μαλλιά, ούτε τίποτα. Υπομονή και η μπάλα εκεί που έπρεπε και όταν έπρεπε. Και αν μη τι άλλο ο Αντετοκούνμπο δεν είχε αντίπαλο.

Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να μπουν στην εξίσωση και τα μακρινά σουτ, αλλά το μεγάλο όπλο του αγώνα με την Ισπανία ήταν τοποθετημένο στον... οπλοβαστό. Συγκεκριμένα η Εθνική έκλεισε το ημίχρονο με 2/11 τρίποντα, δείγμα και της τακτικής που υπήρχε ώστε να πάει η μπάλα όσο το δυνατόν περισσότερο στη ρακέτα. Και μάλιστα σ' ένα ματς όπου ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους της Εθνικής στην Α' φάση δεν είχε βρεθεί σε καλή βραδιά. Όμως συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να καλύπτονται τα αγωνιστικά «κενά» που μπορεί να δημιουργούνται.

«Ψήλωσε» σε μια βραδιά

Και όσο δεν έμπαιναν τα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο (4/25 τρίποντα στο σύνολο του αγώνα), όσο φαινόταν η κούραση στον Γιάννη ο οποίος εκ των πραγμάτων έπρεπε να πάρει ανάσες στον πάγκο, όσο και αστοχούσε και ο Σλούκας έξω από τα 6.75 μέτρα αλλά παράλληλα ήταν ο «εγκέφαλος» της Εθνικής και εκείνος που αποφάσιζε εννέα φορές στις 10 σωστά, όσο ο Ντόρσεϊ πραγματοποιούσε το χειρότερο επιθετικό του παιχνίδι, άλλο τόσο ήταν επιτακτική η ανάγκη ενός «κρυφού άσου» από το βάθος του πάγκου. Και μέσα σ' ένα βράδυ, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ «ψήλωσε» περισσότερο και ξεπέρασε κατά πολύ το μπόι των 211 εκατοστών. Γιατί; Επειδή κλήθηκε να βοηθήσει. Και όχι μόνο βοήθησε αλλά άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και μετατράπηκε σε πραγματικό πρωταγωνιστή.

Πρόσφερε τρομερές βοήθειες στα επιθετικά ριμπάουντ, ανανέωσε επιθέσεις, έκοβε τον αέρα των Ισραηλινών, έγινε παράγοντας στην επίθεση και φώναξε δυναμικά «παρών» ενόψει και της συνέχειας της διοργάνωσης, αρχής γενομένης από τον προημιτελικό της Τρίτης (9/9) απέναντι στην πάντα επικίνδυνη, και παρά τις απουσίες της, Λιθουανία.

Και μάλιστα σ' ένα ματς όπου η Εθνική ναι μεν δεν ήταν καθόλου καλή έξω από τα 6.75 όπως στα περισσότερα ματς του Eurobasket αλλά φρόντισε να έχει πλάνο στο παιχνίδι της περνώντας την μπάλα όσο το δυνατόν περισσότερες φορές μέσα στο «ζωγραφιστό». Συνολικά πήρε 58 πόντους στη ρακέτα του Ισραήλ, ενώ σημαντικό στατιστικό το οποίο επίσης έλειπε από όλα τα προηγούμενα ματς της φάσης των ομίλων ήταν η παραγωγή στο ανοικτό γήπεδο, έχοντας πάρει η Εθνική άλλους 23 πόντους.

Κρατάμε τη νίκη. Στην τελική κανείς δεν θα θυμάται αύριο τι συνέβη στο ματς των «16» από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει μπροστά της τον «κακό δαίμονα» σε μεγάλη διοργάνωση. Και όχι. Δεν είναι η... Ισπανία αλλά ο «εφιάλτης» των προημιτελικών. Εκεί όπου έχει να κερδίσει ματς από το μακρινό 2009, όταν και κρέμασε στο λαιμό το τελευταίο μετάλλιο, το χάλκινο συγκεκριμένα, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και όσο και αν θέλουμε να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα (που πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα), δεν γίνεται να μην υπάρχει συγκρατημένη (έστω) αισιοδοξία. Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία για μια μεγάλη (επιτέλους) διάκριση. Με ταπεινότητα και δουλειά, αυτή η Εθνική, παρά τις απουσίες της, μπορεί να τα καταφέρει...