Νίκολιτς στο Gazzetta: «Δεν με εκπλήσσει πια με όσα κάνει ο Ντόντσιτς»!

Η Σλοβενία σφράγισε την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 και ο Αλεκσέι Νίκολιτς εξήγησε στο Gazzetta πώς είναι να είσαι συμπαίκτης με τον Λούκα Ντόντσιτς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Σλοβενία εξασφάλισε την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του EuroBasket 2025 μετά τη νίκη επί της Ιταλίας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Γερμανία στα προημιτελικά.

Από την πλευρά του, ο Σλοβένος γκαρντ της Τσεντεβίτα-Ολίμπια, Αλεκσέι Νίκολιτς μίλησε στο Gazzetta για το one-man show του Λούκα Ντόντσιτς που μάγεψε την Arena Riga, γεμίζοντας τη στατιστική του με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς στο Gazzetta για τον Ντόντσιτς pic.twitter.com/R0ob8BA5gT — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 7, 2025

Ήταν μία από εκείνες τις βραδιές που μπαίνεις στα αποδυτήρια, μετά γυρίζεις στο σπίτι και λες… «ευχαριστώ Θεέ μου που έχω συμπαίκτη τον Λούκα Ντόντσιτς»;

«Ναι, μπορείς να το πεις αυτό! Αλλά ξέρεις… Μπορώ να πω και κάτι ακόμα: ευχαριστώ τον Θεό που έχω για συμπαίκτες όλους αυτούς τους τύπους στην εθνική ομάδα. Αφήνουμε την καρδιά μας στο παρκέ και όταν το κάνουμε, είναι πραγματική χαρά να εκπροσωπούμε την πατρίδα μας».

Τι ταμπέλα θα έβαζες σε αυτή την ομάδα;

«Μαχητές. Καρδιά, αφοσίωση, ενέργεια, πίστη… αυτό φέρνουμε όλοι στο γήπεδο. Ο καθένας μας ξέρει τι μπορεί να δώσει σε αυτή την εθνική ομάδα».

Η Σερβία έμεινε έξω, η Γαλλία το ίδιο… Τα φαβορί δεν συνεχίζουν. Τι να περιμένουμε από τη Σλοβενία στη συνέχεια;

«Θα παλέψουμε με τον ίδιο τρόπο όπως μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε ξεκούραση, γιατί μας περιμένει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ίσως με τον πιο δύσκολο αντίπαλο ολόκληρου του τουρνουά. Αλλά όλα μπορούν να συμβούν.»

Και τέλος, πώς είναι να είσαι συμπαίκτης με τον Ντόντσιτς;

«Δεν με εκπλήσσει πια με όσα κάνει! Τα δείχνει κάθε μέρα. Είναι πραγματικά απίστευτο να τον βλέπεις να παίζει και να αγωνίζεσαι δίπλα σε μια τόσο ταλαντούχα γενιά».