EuroBasket 2025, Ντόντσιτς: Ο Λούκα πήγε να αγκαλιάσει τον Ρούντι και εκείνος προσπαθούσε να ξεφύγει (vid)
Η Σλοβενία κατάφερε να επικρατήσει της Ιταλίας με 84-77 και να πάρει την πρόκρισή της στη φάση των «8» του EuroBasket 2025, έχοντας σε ένα ακόμη... διαστημικό βράδυ του Λούκα Ντόντσιτς.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο μεγάλος ηγέτης των Σλοβένων, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Ρούντι Φερνάντεθ, με τον οποίο είχαν υπάρξει συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, προτού ο Ντόντσιτς ανοίξει τα φτερά του για το NBA.
Μάλιστα, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς πήγε να τον αγκαλιάσει αλλά ο παλαίμαχος Ισπανός προσπαθούσε να τον αποφύγει λόγω του ιδρώτα!
Rudy Fernandez:— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
- fan of Luka
- not a fan of sweaty Luka#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/ZtDL52X7yD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.