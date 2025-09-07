Ο Λούκα Ντόντσιτς πήγε να αγκαλιάσει τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ρούντι Φερνάντεθ και εκείνος προσπαθούσε να τον αποφύγει μετά την πρόκριση στους «8» του EuroBasket 2025.

Η Σλοβενία κατάφερε να επικρατήσει της Ιταλίας με 84-77 και να πάρει την πρόκρισή της στη φάση των «8» του EuroBasket 2025, έχοντας σε ένα ακόμη... διαστημικό βράδυ του Λούκα Ντόντσιτς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο μεγάλος ηγέτης των Σλοβένων, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Ρούντι Φερνάντεθ, με τον οποίο είχαν υπάρξει συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, προτού ο Ντόντσιτς ανοίξει τα φτερά του για το NBA.

Μάλιστα, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς πήγε να τον αγκαλιάσει αλλά ο παλαίμαχος Ισπανός προσπαθούσε να τον αποφύγει λόγω του ιδρώτα!