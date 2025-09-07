EuroBasket 2025, Ντόντσιτς: Ο Λούκα πήγε να αγκαλιάσει τον Ρούντι και εκείνος προσπαθούσε να ξεφύγει (vid)

EuroBasket 2025, Ντόντσιτς: Ο Λούκα πήγε να αγκαλιάσει τον Ρούντι και εκείνος προσπαθούσε να ξεφύγει (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Λούκα Ντόντσιτς με τον Ρούντι Φερνάντεθ
Ο Λούκα Ντόντσιτς πήγε να αγκαλιάσει τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ρούντι Φερνάντεθ και εκείνος προσπαθούσε να τον αποφύγει μετά την πρόκριση στους «8» του EuroBasket 2025.

Η Σλοβενία κατάφερε να επικρατήσει της Ιταλίας με 84-77 και να πάρει την πρόκρισή της στη φάση των «8» του EuroBasket 2025, έχοντας σε ένα ακόμη... διαστημικό βράδυ του Λούκα Ντόντσιτς.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο μεγάλος ηγέτης των Σλοβένων, είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Ρούντι Φερνάντεθ, με τον οποίο είχαν υπάρξει συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, προτού ο Ντόντσιτς ανοίξει τα φτερά του για το NBA.

Μάλιστα, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Λέικερς πήγε να τον αγκαλιάσει αλλά ο παλαίμαχος Ισπανός προσπαθούσε να τον αποφύγει λόγω του ιδρώτα!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα