Πάρκερ: Αναλαμβάνει προπονητής στην U17 της Γαλλίας
Το επόμενο βήμα στη σπουδαία καριέρα του είναι πανέτοιμος να γράψει ο Τόνι Πάρκερ, αναλαμβάνοντας την Εθνική Γαλλίας U17.
Η απόφασή του κυρίως είχε να κάνει με συναισθηματικούς λόγους, αφού ήταν το όνειρο του πατέρα του να τον δει να προπονεί τη χώρα που εκπροσωπούσε τόσα χρόνια.
Παράλληλα είχε αναφέρει σε προηγούμενη συνέντευξή του σε γαλλικό Μέσο, πως θέλει να γίνει προπονητής και συγκεκριμένα στο NBA.
Μετά τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του, ήρθε η στιγμή ο Τόνι Πάρκερ να αναλάβει τα ηνία της U17 της χώρας του και να υλοποιήσει τον διακαή πόθο που είχε ο πατέρας του, αλλά και ο ίδιος μια μέρα να ηγηθεί από τον πάγκο της χώρας του.
Former #Spurs star Tony Parker tells @andscape agrees to become France Under-17 men’s basketball head coach. The Hall of Famer is motivated by his late father’s dream to see him get into coachinghttps://t.co/iH2rj4id2o— Marc J. Spears (@MarcJSpears) November 7, 2025
