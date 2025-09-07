Μπάλντγουιν στο Gazzetta: «Κανείς δεν παίρνει τη Γεωργία στα σοβαρά» (vid)

Ο Καμάρ Μπάλντγουιν μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στο γεγονός πως κανείς δεν πίστευε στη Γεωργία, αλλά εκείνοι απάντησαν στο γήπεδο.

Αποστολή στη Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας

Η Γεωργία τα κατάφερε! Υπέταξε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο EuroBasket 2025, έχοντας πάρει το «εισιτήριο» για τους «8».

Ο... Καμάρ Μπόλντγουιν ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης και είχε 24 πόντους με 4 ριμπάουντ και πολύ κρίσιμα καλάθια. Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και τόνισε πως κανείς δεν πίστευε πως θα κάνει όλες αυτές τις νίκες η Γεωργία.

«Κανένας δεν παίρνει τη Γεωργία στα σοβαρά. Κανείς δεν πίστευε πως θα νικήσουμε την Ισπανία και ότι θα βρεθούμε στη φάση των 16. Κανείς δεν πίστευε πως θα νικήσουμε την Γαλλία. Θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια με το μπάσκετ μας. Θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Θέσαμε τον τόνο αμυντικά και επιθετικά», είπε αρχικά.

Για το ματς με τη Φινλανδία: «Η Φινλανδία είναι υπέροχη ομάδα όπως είπα νωρίτερα. Είναι μια uptempo ομάδα που θέλει να τρέχει και σουτάρει τρίποντα. Πάει στα επιθετικά ριμπάουντ. Θα είναι άλλη μια μάχη»