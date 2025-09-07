Η μεγάλη πρόκριση της εθνικής Γεωργίας στα προημιτελικά θα ισοδυναμήσει και με την καλύτερη θέση που θα έχει κατακτήσει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση.

Ιστορική ήταν η πρόκριση για τηνομάδα τηςστα προημιτελικά τουστη. Η ομάδα τουκαι εξασφάλισε, έτσι και αλλιώς, την καλύτερη θέση που θα έχει να επιδείξει σε μεγάλη διοργάνωση.Μέχρι στιγμής είχε πάρει μέρος σε τέσσερα Eurobasket και ένα Παγκόσμιο, έχοντας να θυμάται την 11η θέση στο πανευρωπαϊκό της Λιθουανίας. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος στον προημιτελικό με την Φινλανδία, είναι δεδομένο ότι οι Γεωργιανοί θα τερματίσουν σε αυτό το Eurobasket στην καλύτερη θέση της ιστορίας τους.