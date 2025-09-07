Eurobasket 2025, Γεωργία: Για πρώτη φορά σε προημιτελικό διοργάνωσης, ποια ήταν η καλύτερη θέση που είχε κατακτήσει
Η μεγάλη πρόκριση της εθνικής Γεωργίας στα προημιτελικά θα ισοδυναμήσει και με την καλύτερη θέση που θα έχει κατακτήσει ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση.Ιστορική ήταν η πρόκριση για την Εθνική ομάδα της Γεωργίας στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 στη Ρίγα. Η ομάδα του Αλεκσάνταρ Τζίκιτς «πέταξε» εκτός συνέχειας τη Γαλλία και εξασφάλισε, έτσι και αλλιώς, την καλύτερη θέση που θα έχει να επιδείξει σε μεγάλη διοργάνωση.
Μέχρι στιγμής είχε πάρει μέρος σε τέσσερα Eurobasket και ένα Παγκόσμιο, έχοντας να θυμάται την 11η θέση στο πανευρωπαϊκό της Λιθουανίας. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος στον προημιτελικό με την Φινλανδία, είναι δεδομένο ότι οι Γεωργιανοί θα τερματίσουν σε αυτό το Eurobasket στην καλύτερη θέση της ιστορίας τους.
|Διοργάνωση
|Έτος
|Θέση
|Eurobasket
|2011
|11η
|Eurobasket
|2015
|15η
|Mundobasket
|2023
|16η
|Eurobasket
|2013
|17η
|Eurobasket
|2017
|21η
