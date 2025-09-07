Η αποστολή του Gazzetta συνάντησε Τούρκους φιλάθλους στη Ρίγα και τους ζήτησε τη γνώμη τους για το πιθανό συναπάντημα με την Ελλάδα στα ημιτελικά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Η Τουρκία βρίσκεται ήδη στους «8» του EuroBasket 2025 και θα αντιμετωπίσει την Πολωνία για να περάσει στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Εκεί είναι και η μοναδική φορά που ο δρόμος της Ελλάδας μπορεί να διασταυρωθεί με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Φυσικά αυτό προϋποθέτει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να περάσει το εμπόδιο του Ισραήλ κι έπειτα κι εκείνο της Λιθουανία, ώστε να γίνει το συναπάντημα της Ελλάδας με την Τουρκία.

Η αποστολή του Gazzetta συνάντησε Τούρκους φιλάθλους στην fan zone της Λετονίας και τους ζήτησε τη γνώμη τους για αυτή την πιθανή συνάντηση. Κάποιοι ήταν ιδιαιτέρως αισιόδοξοι για την πορεία της Τουρκίας, άλλοι έδειξαν ανυπομονησία σε αυτό το ενδεχόμενο, ενώ πολλοί μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την εθνική μας ομάδα.