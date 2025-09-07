EuroBasket 2025, Εθνική: Ολοκληρώθηκε η πρωινή προπόνηση, έτοιμοι για το Ισραήλ οι διεθνείς
Η πρώτη δοκιμασία της Εθνικής στα νοκ άουτ του φετινού EuroBasket πλησιάζει. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ (21:45, Novasports Start - ERT1, Live στο Gazzetta), με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να ολοκληρώνουν το πρωινό shootaround.
- EuroBasket 2025, Ντόρσεϊ: Βρήκε το... χέρι του μετά την πρεμιέρα και εκτελεί με 54.5%
- EuroBasket 2025, Ισραήλ: Το προφίλ του αντιπάλου της Εθνικής στη φάση των «16»
Οι διεθνείς έκαναν τα καθιερωμένα σουτάκια πριν από το πρώτο κρίσιμο νοκ άουτ, στη φάση των «16» της φετινής διοργάνωσης. Με τη χαλαρή αυτή προπόνηση να ολοκληρώνεται και άπαντες πλέον να σκέφτονται το βραδινό παιχνίδι, που κλείνει και το πρόγραμμα των «16» στη Ρίγα.
Με την Εθνική να θέλει να πάρει την πρόκριση, για να συναντήσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία. Η ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας απέκλεισε τους οικοδεσπότες Λετονούς και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους «8».
Το βίντεο του Gazzetta μετά το τέλος της προπόνησης της Εθνικής
🇬🇷🏀 Οι διεθνείς έκαναν τα πρωινά σουτάκια τους λίγες ώρες πριν το Ελλάδα - Ισραήλ και αναχωρούν για το ξενοδοχείο! pic.twitter.com/fIzaegeBs2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.