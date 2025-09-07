Η Εθνική ολοκλήρωσε την πρωινή της προπόνηση με το χαλαρό shootaround και είναι έτοιμη για το παιχνίδι κόντρα στο Ισραήλ, στη φάση των «16» του EuroBasket 2025. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης.

Η πρώτη δοκιμασία της Εθνικής στα νοκ άουτ του φετινού EuroBasket πλησιάζει. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ (21:45, Novasports Start - ERT1, Live στο Gazzetta), με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να ολοκληρώνουν το πρωινό shootaround.

Οι διεθνείς έκαναν τα καθιερωμένα σουτάκια πριν από το πρώτο κρίσιμο νοκ άουτ, στη φάση των «16» της φετινής διοργάνωσης. Με τη χαλαρή αυτή προπόνηση να ολοκληρώνεται και άπαντες πλέον να σκέφτονται το βραδινό παιχνίδι, που κλείνει και το πρόγραμμα των «16» στη Ρίγα.

Με την Εθνική να θέλει να πάρει την πρόκριση, για να συναντήσει στα προημιτελικά τη Λιθουανία. Η ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας απέκλεισε τους οικοδεσπότες Λετονούς και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους «8».

Το βίντεο του Gazzetta μετά το τέλος της προπόνησης της Εθνικής