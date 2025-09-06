EuroBasket 2025, Εθνική: Η άφιξη για την προπόνηση ενόψει της νοκ άουτ αναμέτρησης με το Ισραήλ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης, Θοδωρής Σανιδάς
Η Εθνική Ανδρών δίνει το πρώτο της νοκ άουτ παιχνίδι στο EuroBasket 2025 απέναντι στο Ισραήλ (7/9, 21:45), διεκδικώντας τη νίκη που θα την οδηγήσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη Λεμεσό κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο, με το Ισραήλ του Ντένι Άβντιγια να αποτελεί τον πρώτο αντίπαλο στη φάση των χιαστί αγώνων.
Το απόγευμα του Σαββάτου οι διεθνείς αφίχθησαν στο Olympic Sports Center της Ρίγας για την προπόνηση ενόψει του αυριανού αγώνα, ενώ το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιήσουν και το καθιερωμένο shoot around.
Η άφιξη της Εθνικής για προπόνηση ενόψει της νοκ άουτ αναμέτρησης με το Ισραήλ.#EuroBasket2025 pic.twitter.com/uPPPodgK4u— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Eurobasket 2025, Σπανούλης σε ερώτηση του Gazzetta για την Παλαιστίνη: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ»
- EuroBasket 2025: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Arena Riga, αποκλείστηκε ο κεντρικός δρόμος!
- EuroBasket 2025, Λιθουανία: Μία γνώριμη αντίπαλος για την Ελλάδα στον δρόμο προς τον ημιτελικό