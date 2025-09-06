Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ (7/9, 21:45) με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 και το απόγευμα του Σαββάτου έφτασε στο Olympic Sports Center της Ρίγας για την προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης, Θοδωρής Σανιδάς

Η Εθνική Ανδρών δίνει το πρώτο της νοκ άουτ παιχνίδι στο EuroBasket 2025 απέναντι στο Ισραήλ (7/9, 21:45), διεκδικώντας τη νίκη που θα την οδηγήσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη Λεμεσό κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο, με το Ισραήλ του Ντένι Άβντιγια να αποτελεί τον πρώτο αντίπαλο στη φάση των χιαστί αγώνων.

Το απόγευμα του Σαββάτου οι διεθνείς αφίχθησαν στο Olympic Sports Center της Ρίγας για την προπόνηση ενόψει του αυριανού αγώνα, ενώ το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιήσουν και το καθιερωμένο shoot around.