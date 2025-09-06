Το Ισραήλ στηρίζει τις ελπίδες του στον φοβερό NBAer του, Ντένι Άβντια που δεν είναι αμελητέα ποσότητα και πρέπει να... μπλοκαριστεί.

Η Ελλάδα ξεπέρασε τη δύσκολη αποστολή κόντρα στη Ισπανία, αν και τα... χρειάστηκε στο τέλος και πλέον έχει μπροστά της τη μάχη με το Ισραήλ (7/9, 21:45). Με νίκη θα κλείσει θέση για τη φάση των 8 του Eurobasket 2025 και θα συνεχίσει να παλεύει για το μετάλλιο.

Οι Ισραηλινοί θα παλέψουν για την έκπληξη, έχοντας στο ρόστερ έναν εκ των κορυφαίων παικτών του Eurobasket. Ο Ντένι Άβντια κουβαλά το Ισραήλ και αποτελεί τη μεγάλη τους ελπίδα στο ματς με την Ελλάδα.

Εμείς έχουμε Γιάννη, αυτοί έχουν Άβντια

Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο του Γιάννη, του Γιόκιτς, του Ντόντσιτς και του Σενγκούν ο Ντένι Άβντια. Όμως για τους Ισραηλινούς είναι ο «δικός τους Γιάννης», ο «δικός τους Ντόντσιτς» και στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό πάνω του.

Ένας φόργουορντ που παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση, δεν φοβάται να τα βάλει με ψηλότερους αντιπάλους και μπορεί να απειλήσει τόσο από κοντά στο καλάθι, όσο από μέση απόσταση και τρίποντο.

Οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στην πρόκριση. Δίχως εκείνον στο ρόστερ,το Ισραήλ μπορεί να μην περνούσε ούτε τον όμιλο. Τέτοια διαφορά κάνει ο Άβντια που στο Εurobasket λάμπει και τραβά μαζί και τους συμπαίκτες του.

Ο σταρ του Ισραήλ είναι πρωταγωνιστής στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες. Κάνει τα πάντα να κινούνται στον ρυθμό του στην επίθεση της ομάδας του, παίρνει σημαντικές αποφάσεις και καθοδηγεί σαν ηγέτης. Ο τέταρτος σκόρερ του Eurobasket με 24.4 πόντους. Εξαιρετικό πακέτο επιθετικά που φυσικά δεν αμελεί την άμυνα.

Είναι ο 12ος ριμπάουντερ της διοργάνωσης με 7.6 ανά ματς, ενώ στα κλεψίματα βρίσκεται και πάλι ψηλά αφού τον συναντάμε έκτο και στα 2 ανά ματς, ενώ ο συμπαίκτης του, Μάνταρ είναι 4ος. Στο efficiency είναι στην έβδομη θέση σε όλο το τουρνουά με 7, ενώ σουτάρει με 65.9% δίποντα όντας έκτος στη λίστα.

Τα πεπραγμένα του στο Εurobasket

Mε Ισλανδία: 20 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 3 μπλοκ

Με Πολωνία: 23 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο

Με Γαλλία: 23 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη, 5 κλεψίματα

Με Βέλγιο: 22 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη.

Με Σλοβενία: 34 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα.



Πενταδάτος σε ομάδα ΝΒΑ, αποφασισμένος να εξελιχθεί

Δεν είναι απλά να σταθείς σε ομάδα του ΝΒΑ αν είσαι Ευρωπαίος και δεν είσαι κάτι ξεχωριστό όπως ο Γιάννης, ο Ντόντσιτς, ο Γιόκιτς και ο Σενγκούν. Φυσικά και αυτοί δεν στηρίχθηκαν μόνο στο ταλεντο τους, αλλά δούλεψαν πολύ και συνεχίζουν να το κάνουν.

Κάτι που συμβαίνει και με τον Άβντια που δεν έχει σχέση με τον παίκτη που μπήκε στο ΝΒΑ. Βελτιώθηκε πολύ και μπορεί να εξελιχθεί κι άλλο σε ένα περιβάλλουν που στηρίζει τα ταλαντούχα παιδιά. Εκτός του Άβντια, έχουν Σαρπ, Χέντερσον και Κλίνγκαν, ενώ πέρυσι είχε και τον Σάιμονς.

Όπως όλα δείχνουν θα είναι το βασικό 4άρι της ομάδας και λόγω της all around δουλειάς (έχει γράψει triple double στο ΝΒΑ) που μπορεί να κάνει, ενώ έχει την ικανότητα να κατέβει και στο 3. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι βασικός σε ομάδα του ΝΒΑ. Εδώ κοτζάμ Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και για πολλά χρόνια δεν το είχε καταφέρει.

Την περσινή σεζόν ο Άβντια είχε 16.9 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ. Το Πόρτλαντ θα είναι έτοιμο για να διεκδικήσει θέση στα playoffs σε 2-3 και ο Άβντια θα είναι μέρος αυτού του... ταξιδιού.

Παίκτης που στέκεται βασικός στο ΝΒΑ, απαγορεύεται να τον υποτιμήσεις. Ο Σπανούλης και οι παίκτες του το ξέρουν καλά και θα παλέψουν να τον βγάλουν εκτός ρυθμού.