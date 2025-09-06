Λάρκιν στο Gazzetta: «Αν δεν σοβαρευτούμε δεν θα... παίξουμε με την Ελλάδα!»

Ο Αμερικανός point guard με την τουρκική υπηκοότητα, μιλάει στο Gazzetta για την δύσκολη έκβαση του αγώνα με την Σουηδία, που έφερε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, αποθεώνει τον Σενγκούν και κρούει τον κώδωνα του για την μάχη των προημιτελικών.

Πόσες και πόσες φορές τον έχουν αντιμετωπίσει οι ομάδες στην regular season, τα playoffs και τα Final 4 της Euroleague (παίξαμε και δύο φορές στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 και μάλιστα τους κερδίσαμε σε αμφότερα τα παιχνίδια, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών), τώρα είναι πιθανόν να φτάσει η ώρα να τον συναντήσουμε σε έναν ημιτελικό, που θα κρίνει την εξασφάλιση μίας θέσης στο βάθρο του 42ου Eurobasket.

Πως θα γίνει αυτό; Αν η Τουρκία επικρατήσει στο επόμενο παιχνίδι που θα δώσει στην διοργάνωση (με Πολωνία ή Βοσνία Ερζεγοβίνη) και στο μεσοδιάστημα η Ελλάδα κάνει το 2/2 εδώ στην Ρίγα (με Ισραήλ και Λετονία ή Λιθουανία) και επιστρέψει στους «4» μετά από 16 χρόνια (2009).

H ομάδα του προπονητή του Παναθηναϊκού και τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης, πάντως, τα χρειάστηκε από τους μαχητικούς και σκληροτράχηλους Σουηδούς (πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ στο 25ο λεπτό) και η 6η σερί νίκη της (85-79), ήρθε στο τελευταίο τρίλεπτο!

Με τον 58χρονο τεχνικό να εκφράζει έντονα παράπονα για την αλλαγή της ώρας και την απόφαση της FIBA, να ορίσει το μας στις 12 το μεσημέρι.

«Μερικές φορές χρειάζεσαι τέτοιου είδους παιχνίδια! Στο τέλος της ημέρας, αυτό που παίζει ρόλο και διατηρεί τον ενθουσιασμό μας ψηλά, είναι ότι δεν πληρώσαμε την κακή εμφάνισή μας και είμαστε ήδη, αήττητοι (6/6), στα προημιτελικά. Η νίκη επί της Σερβίας και η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο, έχουν ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων που έχουμε ο κόσμος για μας και η Σουηδία βγήκε στο γήπεδο για να μας βγάλει από τον ρυθμό μας. Για ένα μεγάλο μέρος της αναμέτρησης χάσαμε το μυαλό μας και πήραμε κακές αποφάσεις, οπότε αυτός ήταν ο λόγος που το ματς κρίθηκε στα τελευταία δύο λεπτά.», μας είπε αρχικά ο βραχύσωμος άσος που έκανε πρώτος την εμφάνισή του στην μικτή ζώνη.

«Προφανώς και ειδικότερα μετά το σημερινό μάθημα, είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ξέρουμε ότι η Ελλάδα θα είναι το πιο δύσκολο match up για να εξασφαλίσουμε το μετάλλιο! Ωστόσο, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, είναι να ξεκουραστούμε, να δούμε τον αγώνα Πολωνία-Βοσνίας Ερζεγοβίνης, από τον οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλός μας και εν συνεχεία να συγκεντρωθούμε για τον προημιτελικό. Για να παίξουμε με την ελληνική ομάδα στα ημιτελικά, θα πρέπει πρώτα να μην δώσουμε άλλο δικαίωμα την ερχόμενη Τρίτη (09/09). Αν δεν σοβαρευτούμε μπορεί να χάσουμε αυτό το μεγάλο ραντεβού και να μην είμαστε εκεί!», υπερθεμάτισε ο 32χρονος «νατουραλιζέ» point-guard της Τουρκίας, που ήταν άστοχος (10 πόντους & 3 ασίστ με 3/12 σουτ σε 37’), αλλά σκόραρε τους 5 από τους τελευταίους 15 πόντους της τουρκικής ομάδας.

Τον ρωτάμε συγκεκριμένα για την Εθνική μας ομάδα και δεν… μασάει καθόλου τα λόγια του: «Έχετε έναν από τους τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο και πρωταθλητή με δύο φορές το βραβείο του MVP, έναν προπονητή που δείχνει ότι θα έχει το ίδιο και ίσως πιο λαμπρή καριέρα στους πάγκους, καθώς επίσης και αρκετούς παίκτες με μεγάλη εμπειρία, παραστάσεις και διακρίσεις στην Euroleague. Οπότε, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατή και έχει καλύτερη χημεία από μας, από την άποψη ότι τα παιδιά σας παίζουν πολλά χρόνια μαζί!», σχολίασε ο έμπειρος άσος της Εφές Αναντολού, που έχει συμπληρώσει 7 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην πάει στον πολυτιμότερο παίκτης της Τουρκίας, τον 23χρονο power forward των Χιούστον Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος κουβαλάει στους ώμους τους την εφετινή προσπάθεια των γειτόνων μας στο 42ο Eurobasket. «Όταν ένα τόσο νέο παιδί έχει φτάσει να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ψηλούς του ΝΒΑ, είναι λογικό να εκτοξεύει τις δυνατότητες της ομάδας μας. Σκεφτείτε ότι η τελευταόα φορά που μπήκαμε στους “8”, ήταν πριν ενταχθώ στο ρόστερ και για την ακρίβεια, πριν από 14 χρόνια, το 2011!Οπότε η επιστροφή μας στα προημιτελικά έχει σίγουρα να κάνει με την συμμετοχή του για πρώτη φορά σε Eurobasket. Ο “Άλπι” μας σπρώχνει μακριά με το μεγάλο του εκτόπισμα, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με άλλα παιδιά, όπως ο Όσμαν, ο οποίος έχει ανεβάσει το παιχνίδι σε πολύ υψηλά επίπεδα!», κατέληξε ο Σέιν Λάρκιν.

