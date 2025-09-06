Εurobasket 2025, Όσμαν: Η εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στη Σουηδία (vid)
Η Τουρκία πέτυχε μια πολύ δύσκολη νίκη στη φάση των 16 του EuroBasket 2025, επικρατώντας της Σουηδίας με 85-79, σε ένα παιχνίδι που τα... χρειάστηκε κόντρα σε ένα αξιόμαχο σύνολο.
Μεγάλο ματς έκανε ο Σενγκούν με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Τσέντι Όσμαν. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 12 στο efficiency, αλλά και 4 φάουλ. Μάλιστα το τρίτο φάουλ το χρεώθηκε νωρις στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Αταμάν αναγκάστηκε να τον τραβήξει στον πάγκο.
Μάλιστα πέρασε τον Ιλιασόβα και είναι τέταρτος σκόρερ στην ιστορια των Τούρκων πισω από Γκρανίτ, Κουτλουάι και Τούρκογλου που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Cedi Osman came out firing for Turkiye 🇹🇷— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
Already up to 8 points in the first quarter.#EuroBasket pic.twitter.com/T5LedHqKmX
