Ο Εργκίν Αταμάν την... είπε για άλλη μια φορά τη FIBA για την ώρα του ματς με την Σουηδία.

Η Τουρκία πέτυχε μια πολύ δύσκολη νίκη στη φάση των 16 του EuroBasket 2025, επικρατώντας της Σουηδίας με 85-79, σε ένα παιχνίδι που τα... χρειάστηκε κόντρα σε ένα αξιόμαχο σύνολο.

Το ματς είχε προγραμματιστεί για τις 12:00 και η μεσημεριανή ώρα δεν άρεσε καθόλου στον Αταμάν, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά. Πάντως συνέχισε να τα... χώνει στη FIBA και μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Υπάρχει κάτι που το λένε ρυθμός σώματος. Αν βάλεις το παιχνίδι της ομάδας στις 12:00, θα ξεκινήσουμε άσχημα! Το περίμενα αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που μας το κάνει η FIBA! Φέρνεις τους παίκτες εδώ για το παιχνίδι από τα ξημερώματα. Λυπάμαι για τη FIBA. Δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας», ήταν τα λόγια του.