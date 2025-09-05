Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με το Ισραήλ (7/9, 21:45) ο Θανάσης Αντετοκούνμπο λάμβανε οδηγίες από τον Βιν Μπέικερ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας συνοδεύει και ο ασίσταντ κόουτς των Μιλγουόκι Μπακς και πάλαι ποτέ NBAer, Βιν Μπέικερ.

Στο περιθώριο της προπόνησης στη Ρίγα, ο Μπέικερ έδινε τις συμβουλές του στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος φυσικά επέστρεψε με κάθε επισημότητα στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Μπέικερ, να σημειωθεί, έχει αγωνιστεί σε 791 ματς στο NBA έχοντας κλείσει την καριέρα του το 2006 με 15 πόντους κατά μέσο όρο και 7.4 ριμπάουντ.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta