Eurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Εντατικά του Βιν Μπέικερ στον Θανάση Αντετοκούνμπο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης
Την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας συνοδεύει και ο ασίσταντ κόουτς των Μιλγουόκι Μπακς και πάλαι ποτέ NBAer, Βιν Μπέικερ.
Στο περιθώριο της προπόνησης στη Ρίγα, ο Μπέικερ έδινε τις συμβουλές του στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος φυσικά επέστρεψε με κάθε επισημότητα στους Μιλγουόκι Μπακς.
Ο Μπέικερ, να σημειωθεί, έχει αγωνιστεί σε 791 ματς στο NBA έχοντας κλείσει την καριέρα του το 2006 με 15 πόντους κατά μέσο όρο και 7.4 ριμπάουντ.
🇬🇷💥 Οι οδηγίες του Βιν Μπέικερ στον Θανάση Αντετοκούνμπο!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 5, 2025
📍 Το Gazzetta στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής μας στην Λετονία! pic.twitter.com/RMqPa19tld
