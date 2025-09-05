EuroBasket 2025: Άχαστος ο Τολιόπουλος στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής στην Λετονία (vid)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης
Η Εθνική μας ομάδα τα κατάφερε απέναντι στην Ισπανία, ξόρκισε τον κακό της... δαίμονα, τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και πέρασε στα νοκ-άουτ για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16» του EuroBasket 2025.
Η κάμερα του Gazzetta βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση της «γαλανόλευκης» στη Λετονία και απαθανάτισε τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι... άχαστος από τα 6.75 όπου ευστόχισε σε 6/6 σουτ.
Δείτε ΕπίσηςΣκαριόλο: Ένας «Ισπανός» από την Μπρέσια (vid)
Το βίντεο του Gazzetta
🇬🇷💥 Άχαστος Τολιόπουλος στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής στην Λετονία! pic.twitter.com/vZaGNYOd2h— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 5, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.