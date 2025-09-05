O Βασίλης Τολιόπουλος τα... έσταξε στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην Λετονία ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στο Ισραήλ για τη φάση των «16».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Η Εθνική μας ομάδα τα κατάφερε απέναντι στην Ισπανία, ξόρκισε τον κακό της... δαίμονα, τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και πέρασε στα νοκ-άουτ για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

Η κάμερα του Gazzetta βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση της «γαλανόλευκης» στη Λετονία και απαθανάτισε τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι... άχαστος από τα 6.75 όπου ευστόχισε σε 6/6 σουτ.

Το βίντεο του Gazzetta