EuroBasket 2025: Άχαστος ο Τολιόπουλος στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής στην Λετονία (vid)

Νίκος Ράπτης
Βασίλης Τολιόπουλος
O Βασίλης Τολιόπουλος τα... έσταξε στην πρώτη προπόνηση της Εθνικής ομάδας στην Λετονία ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στο Ισραήλ για τη φάση των «16».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΡΙΓΑ: Νίκος Ράπτης

Η Εθνική μας ομάδα τα κατάφερε απέναντι στην Ισπανία, ξόρκισε τον κακό της... δαίμονα, τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και πέρασε στα νοκ-άουτ για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16» του EuroBasket 2025.

Η κάμερα του Gazzetta βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση της «γαλανόλευκης» στη Λετονία και απαθανάτισε τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι... άχαστος από τα 6.75 όπου ευστόχισε σε 6/6 σουτ.

Δείτε Επίσης

Σκαριόλο: Ένας «Ισπανός» από την Μπρέσια (vid)
Σέρτζιο Σκαριόλο

Το βίντεο του Gazzetta

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα