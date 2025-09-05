Ο Νίκος Καρφής γράφει για την μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να διεκδικήσει μετάλλιο, το I.Q του Γιάννη και την... προστασία της Ισπανίας που κάποτε θα πρέπει να σταματήσει.

Η Εθνική μας μπήκε αποφασισμένη στο ματς με την Ισπανία, στη συνέχεια... υπέφερε από τα νιάτα των Ισπανών, αλλά στο τέλος άντεξε και πήρε την πρώτη θέση που της εξασφαλίζει ένα πιο εύκολο... μονοπάτι στη διοργάνωση.

Η πρωτιά στον όμιλο μοιάζει από... χρυσάφι, αφού σε περίπτωση που τερματίζαμε στην 4η θέση του ομίλου με ήττα από την Ισπανία, θα μας περίμενε η... Σκύλα και η Χάρυβδη στη φάση των 16 και στα προημιτελικά. Δηλαδή οι αθλητικοί και πάντα επικίνδυνοι Γάλλοι και το φαβορί για το χρυσό μαζί με τη Γερμανία, δηλαδή η Σερβία.

Τέτοια ευκαιρία δύσκολα θα ξαναβρεί

Τις ευκαιρίες πρέπει να τις εκμεταλλεύεται όταν σου παρουσιάζονται γιατί μπορεί να μην ξαναυπάρξεις σε τόσο πλεονεκτική θέση. Η αλήθεια είναι πως αν στον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του έλεγαν πριν την έναρξη του τουρνουά πως για να φτάσουν στα ημιτελικά, θα πρέπει να αποκλείσουν στα νοκ-άουτ το Ισραήλ και μία εκ των Λιθουανία-Λετονία, θα το... υπέγραφαν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η Ελλάδα κέρδισε την πρώτη θέση και το εύκολο θεωρητικα... μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά με το... σπαθί της. Υπάρχει μπροστά ένα τεράστιο... πρέπει και η Εθνική μας με την ποιότητα της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το μπάσκετ που παίζει σε ορισμένα διαστήματα, οφείλει να πάει τουλάχιστον στους 4 και εκεί όλα γίνονται.

Το Ισραήλ είναι σκληρή ομάδα και διαθέτει έναν εξαιρετικό παίκτη σαν τον ΝΒΑer Άβντια (ολοκληρωμένο πακέτο που θα πάρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους Μπλέιζερς τη νέα σεζόν), ενώ σημαντικό ρόλο έχουν οι Σόρκιν και Μάνταρ. Αλλά αν αποκλειστείς από τους Ισραηλινούς θα μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Κακά τα ψέματα, ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ελπίζω πως η ομάδα θα είναι σοβαρή και δεν θα την... πάθει.

Αν με το καλό αποκλείσεις το Ισραήλ σε περιμένει μια εκ των Λιθουνία και Λετονία. Η Λιθουανία... ψάχνεται πολύ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις και δύσκολα θα βρει τον προσανατολισμό της, αφού ήταν εκείνος που τους καθοδηγούσε. Δεν υπάρχει πλέον ικανός playmaker να τους οργανώσει και δεν βλέπω τρόπο να αποκλείουν την Ελλάδα, αν βρεθούν στους 8. Με όλο τον σεβασμό στον Βελίτσκα.

Πάμε και στην Λετονία που σίγουρα θα πάρει ώθηση από τον κόσμο της, καθώς η τελική φάση θα γίνει στη Ρίγα. Μια ομάδα που εξαρτάται από το τρίποντο, το παρακάνει σε πολλές περιπτώσεις και αν τα βάλει από την αρχή, μπορεί αν υποφέρεις και να σε πετάξει εκτός. Έχουν τον Πορζίνγκις, τα αδέρφια Μπέρτανς που είναι φοβεροί σουτέρ, τον Σμιτς, τον Λόματζ, τον Ζάγκαρς, αλλά ως εκεί. Δεν είναι δα και κάνα... μεγαθήριο. Από τη στιγμή που αποφεύγεις Σερβία, Γερμανία, Τουρκία και Γαλλία μέχρι την τετράδα, οφείλεις να είσαι στα ημιτελικά.

Η Εθνική έχει αποτύχει σε προηγούμενα Eurobasket καθώς ψάχνει ένα μετάλλιο για πρώτη φορά μετά το χάλκινο του 2009. Είναι η ευκαιρία της, πάλεψε για να... χτίσει το μονοπάτι της και δεν πρέπει να αφήσει την ευκαιρία να χαθεί.

Ο πασέρ Γιάννης και η... μέρα του Ντόρσεϊ

Όταν είσαι μεγάλος παίκτης, τεράστια προσωπικότητα, όταν συγκαταλέγεσαι στους δύο κορυφαίους παίκτες του κόσμου μαζί με τον Γιόκιτς, τότε πρέπει να χρησιμοποιείς το μυαλό σου σε κάθε φάση και να.. φτιάχνεις τους συμπαίκτες σου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει το μπασκετικό I.Q να διαβάζει τις βοήθειες που έστελναν από το πρώτο λεπτό στο μαρκάρισμα του οι Ισπανοί και να φτιάξει τα καλάθια των συμπαικτών του.

Ο Έλληνας σταρ δεν... τρελάθηκε να βρει πόντους από το ξεκίνημα και προτίμησε να πασάρει σωστά και να οδηγήσει (παρέα με τον Ντόρσεϊ) την Ελλάδα σε ένα προβάδισμα 15 πόντων στο ημίχρονο. Ο Γιάννης διάβαζε τις άμυνες των Ισπανών σε όλο το ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 9 ασίστ. Ξέχωρα τους 25 πόντους και τα 14 ριμπάουντ. Ήταν συγκλονιστικός στον τρόπο που έδωσε πλεονέκτημα στους συμπαίκτες του και τους έβαλε στο ματς. Σπουδαίο παιχνίδι για τον Greek Freak.

Φυσικά δεν θα μπορούσα να μην σταθώ στον άνθρωπο που όταν είναι στη... μέρα του δύσκολα σταματιέται. Ο Ντόρσεϊ θεωρώ πως θα βοηθούσε περισσότερο αν βρισκόταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες πέρυσι. Ένας φοβερός σκόρερ που αν είναι στη... μέρα του, εκτοξεύτει την ομάδα του. Ο Ντόρσεϊ ένιωσε καλά και δεν σταμάτησε να τα... στάζει όλο το βράδυ, όντας ο δεύτερος κορυφαίος της ομάδας πίσω από τον Γιάννη. Ήταν στη... ζώνη που λένε και οι Αμερικάνοι!

Σημαντική η συνεισφορά του Σλούκα στα κρίσιμα και ο τρόπος που κατευθύνει το παιχνίδι, κομβικός ο ρόλος του Καλαϊτζάκη με την σπουδαία άμυνα του και το trash talking στον Χουάντσο. Γιατί χρειάζονται και αυτά. Δεν θα μας τα κάνουν πάντα οι Ισπανοί, θα τα κάνουμε και εμείς.

Μεγάλο ματς και ο Παπανικολάου για τα σημαντικά τρίποντα του, την νοοτροπία του, την τρέλα του να παλέψει για την κάθε μπάλα και το παράδειγμα που δείχνει σε κάθε νέο παίκτη για το τι σημαίνει Εθνική ομάδα.

Ενδιαφέρουσα και η επιλογή του Σπανούλη να ξεκινήσει με τον Κατσίβελη στην πεντάδα, κάτι που αποσυντόντισε τους Ισπανούς που στο πρώτο ημίχρονο δεν πατούσαν καλά. Ο Kill Bill ξεκίνησε το ματς με σύστημα τριών... κοντών (Σλούκας, Κατσίβελης, Ντόρσεϊ), τον Παπανικολάου στο «4» και τον Γιάννη στο «5», βάζοντας δύσκολα στον Σκαριόλο.

Respect στην ισπανική σχολή, αλλά όχι άλλο... κάρβουνο

Σέβομαι την ισπανική σχολή. Η Ισπανία είναι υπερδύναμη και με διαφορά η πιο πετυχημένη Εθνική ομάδα της τελευταίας 20ετίας. Τα έχουν... σαρώσει όλα στο πέρασμα τους και είναι συλλέκτες μεταλλιων και τίτλων. Φυσικά είναι και ο κακός δαίμονας μας. Όπου μας έβρισκαν μας νικούσαν με εξαίρεση του Eurobasket που είχαμε Τρινκέρι στον πάγκο.

Είναι μια χώρα που ετοιμάζει πλέον τους νέους της... Super ήρωες, όπως τον Ντελαρέα, τον Σαιντ Σουπερί και πάει λέγοντας. Το λέει η... ψυχή τους και επειδή δουλεύουν εξαιρετικά και στις μικρές ηλικίες, θα επιστρέψουν σύντομα στα μετάλλια. Η φετινή... σφαλιάρα θα τους πεισμώσει.

Μπορεί να μην ξαναβγάλουν ποτέ παίκτες σαν τους Πάου Γκασόλ, Μαρκ Γκασόλ, Ρούμπιο, Ρούντι, Ναβάρο, Ροντρίγκεθ και Καλδερόν, αλλά θα τον βρουν τον δρόμο τους. Να είστε σίγουροι για αυτό.

Αλλά πρέπει, οφείλω να σταθώ και σε κάτι που δεν αρέσει στον περισσότερο κόσμο και σε μένα. Μπορεί να νίκησε χθες η Εθνική, αλλά η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Την... προστάτεψαν πολύ την Ισπανία σε βαθμό που έδειξαν πως τη θέλουν στη διοργάνωση. Σαν να μην ήθελαν να αποκλειστεί από τώρα. Μερικά σφυρίγματα ήταν εκνευριστικά. «Τρέλαναν» τον Σπανούλη και τους διεθνείς. Ορισμένες... ηλεκτροπληξείες του Σαιντ Σιπερί, του Ντελαρέα και όχι μόνο. Μερικά φάουλ πάνω στα τρίποντα τους και πάει λέγοντας. Η Ισπανία επιχείρησε 37 βολές και η Ελλάδα 19. Δεν δικαιολογείται τέτοια διαφορά στο ματς.

Για να καταλήξω, πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να... προστατεύουν τόσο την Ισπανία. Είναι ομαδάρα, είναι τεράστια μπασκετικη σχολή, αλλά έχουμε δει και... τέρατα τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2007 με το έτσι... θέλω πέταξαν την Ελλάδα εκτός τελικού και της στέρησαν την ευκαιρία για back to back, ενώ έχουν στερήσει και ένα χάλκινο από την Αυστραλία σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι τα δύο ματς που θυμάμαι χωρίς να το ψάξω ιδιαίτερα. Κάπου θα πρέπει να σταματήσει αυτό.

ΥΓ1: Κάτι πρέπει να γίνει με τα timeout. Οι Βόσνιοι έτρεξαν σερί 18-0 στο προηγούμενο ματς στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ οι Ισπανοί που έχαναν με 15 στο ημίχρονο, πλησίασαν στους 4 στο 26' για να πάρουμε timeout. Ο Σπανούλης διάβασε καλά το ματς και δοκίμασε διάφορα σχήματα για να... μπερδέψει την Ισπανία, αλλά θα μπορούσε να το πάρει νωρίτερα το timeout στο τρίτο δεκάλεπτο.

ΥΓ 2: Το πρόβλήμα με τα επιθετικά ριμπάουντ θα πρέπει να λυθεί άμεσα γιατί στη συνέχεια της διοργάνωσης, ειδικά αν προχωρήσουμε πολύ θα βρούμε μπροστά μας πιο αθλητικές ομάδες και με μεγαλύτερη ποιότητα.

ΥΓ 3: Ο Σκαριόλο είναι ίσως ο προπονητής που προσπάθησε την καλύτερη ισορροπία στο rotation του στη διοργάνωση, παλεύοντας για να έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους. Σε μια πολύ μέτρια ομάδα, προσπάθησε να ανοιξει αρκετά το rotation για να πάρει πράγματα από όλους, όμως ο αποκλεισμός ήρθε. Φυσικά είναι σούπερ επιτυχημένος με τα όσα έχει καταφέρει στους Ίβηρες.

ΥΓ 4: Κόντρα στην Ισπανία σούταρε με 12/25 τρίποντα η Ελλάδα, δηλαδή με ποσοστό 48%. Αν κρατήσει αυτό το ποσοστό κάπου κοντά, δεν βρίσκω τρόπο να αποκλειστεί μέχρι να φτάσει στα ημιτελικά.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές για όλους!