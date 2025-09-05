Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έπαιξε με το... μυαλό του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στις πιο κρίσιμες βολές του ματς της Ελλάδας με την Ισπανία.

Η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει στην μεγάλη νίκη απέναντι στην Ισπανία με 90-86 και να πάρει την πρώτη θέση του Γ' Ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει στο πρώτο νοκ άουτ ματς για τη φάση των «16» το Ισραήλ που τερμάτισε αντίστοιχα στην 4η θέση του Δ' Ομίλου.

Το ματς ήταν... θρίλερ στο τέλος και επιστρατεύτηκε ακόμα και.. trash talking. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κέρδισε τρεις βολές με το σκορ 88-84 υπέρ της Ελλάδας στα 13 δευτερόλεπτα για το τέλος. Όταν ήταν έτοιμος για τις βολές, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τον πλησίασε και... έπαιξε με το μυαλό του. Φαίνεται πως τον επηρέασε, αφού ο συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό έκανε 0/3 βολές, με τον Αλντάμα όμως να παίρνει το επιθετικό και να πηγαίνει πάλι στις βολές.

Πάντως ο Καλαϊτζάκης που έδωσε λύσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του ματς, κατάφερε να... αποσυντονίσει και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα.