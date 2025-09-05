Ο Αντώνης Καλκαβούρας θεωρεί ότι η νίκη επί αυτής της πολύ υποτιμημένης Ισπανίας και η πρωτιά του ομίλου της Λεμεσού, δίνει στην Εθνική ομάδα την ευκαιρία να αξιοποιήσει ένα σπάνιο μονοπάτι διεθνούς διάκρισης μετά από 16 χρόνια και να πατήσει το κουμπί του restart στο οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ.

Την ώρα που η πλειοψηφία των απανταχού μπασκετικών, πίσω στην Ελλάδα, άκουγε Ισπανία και την έπιανε τρέμουλο (και ποιος να τους δώσει άδικο, μετά από τόσο πολυετή «αιχμαλωσία» που έχουμε υποστεί), στον κλειστό κύκλο των διαπιστευμένων Ίβηρων δημοσιογράφων, το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό!

Από την στιγμή που προέκυψε το σενάριο του ισπανικού αποκλεισμού, λόγω της υστέρησης στην ισοβαθμία με την Γεωργία, εμείς οι Έλληνες που τους ζούσαμε καθημερινά στο ξενοδοχείο και στο γήπεδο, μπορούσαμε κάλλιστα να διακρίνουμε τον φόβο στα μάτια τους. Γι’ αυτό και δεν ήθελαν με τίποτε νίκη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης επί των Γεωργιανών, γιατί δεν πίστευαν ότι η ριζικά ανανεωμένη ομάδα τους θα επιβίωνε από ένα παιχνίδι «ζωής ή θανάτου» με την «γαλανόλευκη»!

Δεν ξέρω γιατί δεν είχαν εμπιστοσύνη στον Σέρτζιο Σκαριόλο και τους παίκτες του… Αυτό που ξέρω είναι ότι μέσα στο παρκέ, η «ρόχα» απέδειξε ότι ήταν ικανή ακόμη και να πάρει το ματς και μάλιστα υπό συνθήκες που θα έδιναν ακόμη μεγάλύτερη αξία στο επίτευγμά της:

*Όταν δηλαδή ο αντίπαλός της αρχίζει το ματς με 8/10 τρίποντα και παραγωγικότητα 30 πόντων πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 8 λεπτά!

*Όταν έχει προηγηθεί με +16 στο 8ο λεπτό και με 15 πόντους στο ημίχρονο.

* Όταν έχει στην σύνθεσή του ένα υπερπαίκτη (Αντετοκούνμπο), που δεν αντιμετωπίζεται με κανένα μαρκάρισμα και καμία σύνθετη άμυνα!

Με λίγα λόγια και στα δικά μου μάτια, πάντα, η Ισπανία παρουσιάστηκε και πολύ διαβασμένη αλλά και καλά προετοιμασμένη. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι πήγε να κάνει την ανατροπή, καθοδηγούμενη από τους δύο 19χρονους guard της (και χίλια μπράβο στον Σκαριόλο για την επιμονή), οι οποίοι άλλαξαν τον ρυθμό στην επίθεση και μαζί με το ανελέητο «ξύλο» που έριξαν οι ψηλοί της στον Γιάννη, δεν ήθελαν πολύ για να μας «ξανακεράσουν» φαρμάκι!

Αν αναρωτιέστε γιατί ξεκίνησα ανάποδα και μέχρι τώρα αραδιάζω εγκώμια κι επαίνους για ένα από μία από τις πιο ηχηρές οποισθοχωρήσεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ (από πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, η Ισπανία έμεινε εκτός 16άδας στην αμέσως επόμενη διοργάνωση), είναι γιατί η αξία του ηττημένου δίνει πάντα περισσότερη δόξα στον νικητή.

Και αν δίπλα στους «πυραυλοκίνητους» πιτσιρικάδες των Ιβήρων, τον Ντε Λαρέα και τον Σαιντ Σουπερί, συνυπολογίσετε τον Ούγκο Γκονζάλεθ, τον Μάρα με ύψος 2.22), τον Αλμάνσα και κάποιους άλλους λιγότερο γνωστούς αλλά καθόλου εξαιρετέους (τον Πλατέου και τον Ντελ Πίνο), τότε θα διαπιστώσετε ότι η ολική επαναφορά τους δεν αργεί!

Για όλα τα παραπάνω, λοιπόν, για την αρνητική παράδοση των δύο και πλέον δεκαετιών στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και για τον ευδοκίμως τερματίσαντα την θητεία του στον πάγκο των αντιπάλων μας, Ιταλό τεχνικό (μας χαρακτήρισε “super team” και εκ των διεκδικητών ενός μεταλλίου), η νίκη μας με 90-86, ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές των τελευταίων ετών.

Πρώτον, γιατί η Ισπανία μας έβγαλε τα συκώτια και παρ’ ότι κινδύνευσε με πνιγμό, κατάφερε να βγάλει το κεφάλι της από το νερό και για δύο τρία λεπτά να μας σπρώξει σε βάλτο, που σε τραβάει κάτω! Η θετική μας αντίδρασή και το ένστικτό της επιβίωσης που «βγάλαμε», όταν ο έλεγχος της μάχης φαινόταν να χάνεται, αποτελεί τεράστια κληρονομιά για τις επόμενες που έρχονται!

Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το φάσμα της μίας ακόμη ήττας, μετά από τόσο μαγικό πρώτο μέρος, το πιο εύκολο απ’ όλα είναι να απογοητευτείς και να καταρρεύσεις!

Και δεύτερον, γιατί ήταν πολύ κομβικό να παραμείνουμε στην διαδρομή που ακολουθεί ο πρώτος του 3ου ομίλου, πολύ απλά γιατί η επιβράβευση είναι στην καλύτερη περίπτωση δύο βατά ματς, πριν την είσοδο στην ζώνη των μεταλλίων.

Πήγα πολύ μακριά; Μπορεί… Ωστόσο, τοσό το Ισραήλ και αν το αποκλείσουμε, όσο αντίστοιχα ο αντίπαλος μας στα προημιτελικά (Λιθουανία ή Λετονία) συνθέτουν το πιο βολικό bracket για να γελάσει μετά από πολλά χρόνια το χειλάκι μας!

Όχι, δεν έχουμε καμία ομαδάρα και σίγουρα είμαστε χειρότεροι από τις υπόλοιπες τρεις που πιθανά να βρούμε μπροστά μας στην μάχη για μία θέση στο βάθρο (Γερμανία, Σερβία και Τουρκία), αλλά δεν είμαστε δα και για πέταμα! Σε ένα μονό παιχνίδι, δε, που πολλές στραβές μπορούν να τύχουν, όλα γίνονται!

Η «επίσημη αγαπημένη» ταξίδευσε στην Ρίγα, έχοντας αρκετές υπολογίσιμες σταθερές: όπως η 2η καλύτερη άμυνα του τουρνουά (μ.ο. 70,8 πόντους), πίσω μόνο από την Ιταλία, με την 2η επίδοση πίσω από τα 6,75 (45,6%) και την 6η στην δημιουργία (μ.ο. 21,2 ασίστ).

Με αυτά και με εκείνα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απόλυτη κυριαρχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ατομικό επίπεδο, την επιδραστικότητα του προπονητή Σπανούλη και την έξτρα σιγουριά που εκπέμπει στον πάγκο και στους παίκτες η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας, το μπασκετικό μας IQ και την δίψα που έχουμε για διάκριση, δεν απέχουμε πολύ από το να φτάσουμε στους “4” και να «τρυπήσουμε το εφετινό μας ταβάνι».

Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά και πως θα συνεχίσουμε να βγάζουμε Σαμοντούροβ και Αβδάλες, πως θα παράγουμε ποιοτικά και ηγετικά guard και πως θα παρουσιάσουμε ένα πιο αθλητικό μπάσκετ.

Για την ώρα ας χαρούμε όσο περισσότερο γίνεται το εφετινό εγχείρημα και ας μην σκαλώνουμε στο πως φαινόμαστε σε σχέση με τους άλλους και με το αν είμαστε μία ή δύο ταχύτητες πίσω.

Είμαστε αυτοί που είμαστε, έχουμε ένα υπερ-εργαλείο, έναν coach που τυγχάνει της απόλυτης αναγνώρισης και ένα σύνολο παικτών με δίψα και κυρίως πολλές εικόνες από το υψηλότερο επίπεδο. Δεν ξέρω αν όλα αυτά αρκούν για να πάρουμε μετάλλιο, και μόνο που το συζητάμε, όμως, σημαίνει ότι κάτι συνεχίζουμε να κάνουμε καλά.

Υγ.1: Δεν μίλησε τυχαία ο “Kill Bill” για τα κριτήρια των διαιτητών. Το «ξύλο» που έφαγε ο Γιάννης ήταν τόσο σκληρό και ανελέητο, που πραγματικά απορώ πως άντεξε να πετύχει αυτά τα δύο υπερπολύτιμα καλάθια στο τέλος! Αν τον βλέπατε μετά την λήξη του αγώνα μέσα στο γήπεδο, δεν θα δυσκολευόσασταν να αντιληφθείτε το μέγεθος της εξάντλησής του.

Υγ.2: Όσο για το ματς, που έκανε; Απλά δεν υπάρχει! Με δύο και τρεις παίκτες συνεχώς πάνω του, τα έκανε όλα, φλέρταρε με το triple double και ειδικά μία από τις τελευταίες ασίστ που έκανε χωρίς να βλέπει, ήταν χάρμα ιδέσθαι.

Υγ.3: Κεφαλαιώδης και η συνεισφορά του Σλούκα. Χωρίς την παραμικρή διάθεση να εκβιάσει προσπάθειες, ήταν μεστός, ώριμος και ηγετικός, πέτυχε μεγάλο και παλικαρίσιο καλάθι στο σερί 6-0 που σφράγισε τη νίκη κι έδειξε ότι έχει ακόμη μπάσκετ υψηλού επιπέδου μέσα του.

Υγ.4: Ο Σπανούλης έκανε άλλο ένα σπουδαίο κουτσάρισμα. Εξαιρετική η έμπνευσή του να ξεκινήσει με το σχήμα των τριών κοντών, τον Παπ στο “4” και τον Αντετοκούνμπο στο “5”, κερδίζοντας σε κυκλοφορία της μπάλας και δημιουργία κι εξασφαλίζοντας καλύτερα ματσαρίσματα στην άμυνα!

Υγ.5: Αν ξένισε και μας στοίχισε αμυντικά, η συνύπαρξη του Σλούκα με τον Τολιόπουλο σε δύο διαφορετικά σημεία (στο τέλος της 3ης και στα μέσα της 4η περιόδου) στο παρκέ, αυτό συνέβη περισσότερο για ο “Kill Bill” φοβήθηκε την επίθεσή μας και ήθελε καλύτερη περιφερειακή κυκλοφορία στην επίθεση. Πολύ γρήγορα, όμως, επανέφερε τον Καλαϊτζάκη στην πεντάδα, ο οποίος είχε ρόλο-κλειδί για να συγκρατήσει την έκρηξη των δύο μικρών Ισπανών.

Υγ.6: Όταν ο Ντόρσεϊ δεν κουράζει την μπάλα και κάθεται ακροβολισμένος για να τον βρουν και να σουτάρει, τότε ο δείκτης χρησιμότητάς του εκτοξεύεται! Πληθωρικά χρήσιμος είναι σχεδόν πάντα και ο Παπανικολάου, αν και τον στόλισα σε εκείνη την απρόσεκτη πάσα προς τον Γιάννη που έκοβε μέσα στην ρακέτα!

Υγ.7: Με τόσα στενόχωρα που έχουν δει τα μάτια μου στις ελληνοϊσπανικές μονομαχίες από το 2003 και μετά (ρεκόρ 1-8), δεν σας κρύβω ότι στην 4η περίοδο με «έζωσαν τα φίδια». Μου ήταν αδιανόητο να δω πως μπορούσε να χαθεί αυτό το παιχνίδι κι ευτυχώς το δράμα απεφεύχθη!

