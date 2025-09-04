EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Απίθανος Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχασε για μία ασίστ το triple double
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία ακόμα μυθική εμφάνιση στο EuroBasket 2025. Ο Greek Freak... κατάπιε τους Ισπανούς και με την 25άρα του, χάρισε στην Εθνική την 1η θέση του ομίλου.
Ο Αντετοκούνμπο πήρε στις πλάτες του την Ελλάδα, ξεκινώντας να μοιράζει ασίστ. Και για μία τέτοια έχασε την ευκαιρία να γίνει ο 6ος στην ιστορία του EuroBasket που πετυχαίνει triple double.
Try as much as you wish, Giannis is inevitable.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/fdCmWCbTyV— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 25 πόντους (9/15 2π., 7/12 1π.), μαζί με 14 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά. Ενώ ακόμα είχε 9 ασίστ, αλλά και 2 λάθη.
Τα στατιστικά του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Πόντοι - 25
- Λεπτά - 31'46''
- Δίποντα - 9/15
- Βολές - 7/12
- Ριμπάουντ - 14 (6 επ.)
- Ασίστ - 9
- Φάουλ - 4
- Λάθη - 2
