Ο εκπληκτικός Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση και για μία ασίστ έχασε το triple double, δίνοντας όμως την πρωτιά στην Ελλάδα για τον Γ' όμιλο του EuroBasket 2025, μετά τη νίκη επί της Ισπανίας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μία ακόμα μυθική εμφάνιση στο EuroBasket 2025. Ο Greek Freak... κατάπιε τους Ισπανούς και με την 25άρα του, χάρισε στην Εθνική την 1η θέση του ομίλου.

Ο Αντετοκούνμπο πήρε στις πλάτες του την Ελλάδα, ξεκινώντας να μοιράζει ασίστ. Και για μία τέτοια έχασε την ευκαιρία να γίνει ο 6ος στην ιστορία του EuroBasket που πετυχαίνει triple double.

Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 25 πόντους (9/15 2π., 7/12 1π.), μαζί με 14 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά. Ενώ ακόμα είχε 9 ασίστ, αλλά και 2 λάθη.

Τα στατιστικά του Γιάννη Αντετοκούνμπο