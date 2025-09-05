EuroBasket 2025, Εθνική: Πετάει άμεσα για Ρίγα μετά τη νίκη επί της Ισπανίας

EuroBasket 2025, Εθνική: Πετάει άμεσα για Ρίγα μετά τη νίκη επί της Ισπανίας

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ελλάδα EuroBasket 2025
Μετά την επικράτηση επί της Ισπανίας, η Εθνική θα ταξιδέψει απευθείας από τη Λεμεσό για τη Ρίγα, ώστε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα ενόψει των νοκ άουτ του EuroBasket 2025. Αποστολή στη Λεμεσό: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Η Εθνική έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισπανία και έτσι εξασφάλισε την πρώτη θέση του Γ' Ομίλου στο EuroBasket 2025. Έτσι, ετοιμάζεται για τα νοκ άουτ παιχνίδια στη Ρίγα.

Μάλιστα η Εθνική φεύγει άμεσα από τη Λεμεσό, πετώντας τα ξημερώματα για να μεταβεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στη Λετονία. Εκεί όπου αρχικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Ισραήλ, σε παιχνίδι για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι απέναντι στους Ισραηλινούς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (7/9) και θα διεξαχθεί στις 21:45. Αρχικά και βάσει του προγράμματος της FIBA ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 12 το μεσημέρι αλλά αυτό άλλαξε.

EuroBasket 2025: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»
Τα ζευγάρια των 16 του EuroBasket

Η Φάση των «16» του EuroBasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

  • Τουρκία - Σουηδία (12:00)
  • Γερμανία - Πορτογαλία (15:15)
  • Λιθουανία - Λετονία (18:30)
  • Σερβία - Φινλανδία (21:45)

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

  • Πολωνία - Βοσνία (12:00)
  • Γαλλία - Γεωργία (15:15)
  • Ιταλία - Σλοβενία (18:30)
  • Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)
