EuroBasket 2025, Εθνική: Πετάει άμεσα για Ρίγα μετά τη νίκη επί της Ισπανίας
Η Εθνική έκανε το καθήκον της απέναντι στην Ισπανία και έτσι εξασφάλισε την πρώτη θέση του Γ' Ομίλου στο EuroBasket 2025. Έτσι, ετοιμάζεται για τα νοκ άουτ παιχνίδια στη Ρίγα.
Μάλιστα η Εθνική φεύγει άμεσα από τη Λεμεσό, πετώντας τα ξημερώματα για να μεταβεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στη Λετονία. Εκεί όπου αρχικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Ισραήλ, σε παιχνίδι για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι απέναντι στους Ισραηλινούς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (7/9) και θα διεξαχθεί στις 21:45. Αρχικά και βάσει του προγράμματος της FIBA ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 12 το μεσημέρι αλλά αυτό άλλαξε.
Η Φάση των «16» του EuroBasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Τουρκία - Σουηδία (12:00)
- Γερμανία - Πορτογαλία (15:15)
- Λιθουανία - Λετονία (18:30)
- Σερβία - Φινλανδία (21:45)
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Πολωνία - Βοσνία (12:00)
- Γαλλία - Γεωργία (15:15)
- Ιταλία - Σλοβενία (18:30)
- Ελλάδα - Ισραήλ (21:45)
