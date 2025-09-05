EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Τα highlights της νίκης που έστειλε την Εθνική ως πρώτη στους «16»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμα μια φορά συγκινητικός και έτσι η Ελλάδα επικράτησε των Ισπανών με 86-90, παίρνοντας μία νίκη που της έδωσε την πρώτη θέση στον όμιλο της για το EuroBasket 2025.
- EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Απίθανος Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχασε για μία ασίστ το triple double
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σκοράρει 25 πόντους, μαζί με τα 14 ριμπάουντ και τις 9 ασίστ που έδωσε. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε με 22 ενώ διψήφιοι ήταν οι Κώστας Σλούκας και Κώστας Παπανικολάου.
Για την Ισπανία πρώτος σκόρερ ήταν ο Χάιμε Πραντίγια με 14 πόντους.
Ισπανία - Ελλάδα: Τα highlights
