Δείτε τα highlights και τον τρόπο με τον οποίο επικράτησε η Εθνική της Ισπανίας, παίρνοντας την πρώτη θέση στον όμιλό της στο EuroBasket 2025 και φεύγοντας για τους «16».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμα μια φορά συγκινητικός και έτσι η Ελλάδα επικράτησε των Ισπανών με 86-90, παίρνοντας μία νίκη που της έδωσε την πρώτη θέση στον όμιλο της για το EuroBasket 2025.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σκοράρει 25 πόντους, μαζί με τα 14 ριμπάουντ και τις 9 ασίστ που έδωσε. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε με 22 ενώ διψήφιοι ήταν οι Κώστας Σλούκας και Κώστας Παπανικολάου.

Για την Ισπανία πρώτος σκόρερ ήταν ο Χάιμε Πραντίγια με 14 πόντους.