EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Το σόλο του Παπανικολάου ως το φινάλε της διαδρομής
Ο Κώστας Παπανικολάου το πήρε... προσωπικά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Ελλάδα, για την τελευταία αγωνιστική του EuroBasket 2025. Ο αρχηγός της Εθνικής αποφάσισε να μη δώσει την μπάλα στον Κώστα Σλούκα.
Και με μία σταυρωτή ντρίπλα άφησε πίσω τον Σάντι Αλντάμα. Πηγαίνοντας ως το τέλος της διαδρομής για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.
Ισπανία - Ελλάδα: Το σόλο του Παπανικολάου
K-Pap pulling out all the moves 🤹♂️— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
📺 https://t.co/O8gpIsQl2R#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/o12xDQTiEq
