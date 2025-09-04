Ιδανικά ξεκίνησε το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του EuroBasket 2025 απέναντι στην Ισπανία ο Κώστας Παπανικολάου, που έκανε ένα... σόλο και πήγε ως το καλάθι.

Ο Κώστας Παπανικολάου το πήρε... προσωπικά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Ελλάδα, για την τελευταία αγωνιστική του EuroBasket 2025. Ο αρχηγός της Εθνικής αποφάσισε να μη δώσει την μπάλα στον Κώστα Σλούκα.

Και με μία σταυρωτή ντρίπλα άφησε πίσω τον Σάντι Αλντάμα. Πηγαίνοντας ως το τέλος της διαδρομής για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.