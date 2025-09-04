Μετά και τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας, η Ισπανία χρειάζεται μόνο νίκη απέναντι στην Ελλάδα για να συνεχίσει στη φάση των «16» του EuroBasket.

Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Ελλάδα στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου μας για το EuroBasket 2025 (21:30, ΕΡΤ1 - Novasports Start), παίζοντας τα... ρέστα της για την πρόκριση.

Οι Ισπανοί έχουν ρεκόρ 2-2, όμως η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας τους έβαλε σε μπελάδες. Και αυτό διότι θέλουν πλέον μόνο νίκη απέναντι στην Ελλάδα για να συνεχίσουν στη φάση των «16» του EuroBasket.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Αν η Ισπανία ηττηθεί από την Ελλάδα, θα πέσει σε ρεκόρ 2-3. Οπότε Ελλάδα, Ιταλία και Βοσνία θα βρίσκονται από πάνω της με περισσότερες νίκες. Έτσι, η Ισπανία μένει στο 2-3, συγκατοικώντας με τη Γεωργία.

Όμως οι Γεωργιανοί κέρδισαν τους Ισπανούς στην 1η αγωνιστική των ομίλων και αυτήν τους η νίκη τους βγάζει από πάνω στην ισοβαθμία. Κάτι που σημαίνει πως οι Γεωργιανοί υποστηρίζουν Ελλάδα το βράδυ με φόντο την πρόκριση, ενώ η Ισπανία θέλει νίκη και μόνο νίκη, ώστε να πάει και εκείνη σε ρεκόρ 3-2. Σε αυτήν την περίπτωση η Ελλάδα θα τερματίσει στην 4η θέση.