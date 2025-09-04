Το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας πριν τον «τελικό» με την Ισπανία για την πρώτη θέση στον όμιλο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης

Ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του EuroΒasket 2025 και η Εθνική ομάδα μπαίνει στη μεγαλύτερη δοκιμασία της μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Το βράδυ της Πέμπτης θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού με στόχο την πρώτη θέση στο Group C.

Το πρωί της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε η τελεύταια προπόνηση ενόψει του σημαντικού παιχνιδιού με άπαντες να δίνουν το παρών. Εξάλλου ο Βασίλης Σπανούλης είχε ξεκαθαρίσει πως τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής.

Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από τη σημερινή προπόνηση